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رياضة

شاهد، مهارات وأهداف جونزالو جارسيا قبل مواجهة باريس سان جيرمان بمونديال الأندية

جونزالو جارسيا،فيتو
جونزالو جارسيا،فيتو

كأس العالم للأندية 2025، يترقب عشاق الساحرة المستديرة موعد مع مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان، المقرر لها غدا الأربعاء على ملعب ميتلايف، في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025.

ولفت جونزالو جارسيا  لاعب ريال مدريد، الأنظار إليه في البطولة ليصبح أحد هدافي المسابقة بعد  رفع رصيده  إلى 4 أهداف متساويًا مع البرازيلي ماركوس ليوناردو نجم الهلال السعودي،  واللاعب الأرجنتيني أنخل دي ماريا نجم بنفيكا.


ورفع جونزالو رصيده إلى 4 أهداف وأسيست وحيد، ليصل إلى 5 مساهمات مع ريال مدريد، خلال 5 مباريات في كأس العالم للأندية.

وسجل جونزالو أمام كلا من: الهلال، سالزبورج، ويوفنتوس، وبروسيا  دورتموند، بينما صنع هدفًا في مواجهة باتشوكا المكسيكي.

ونشرت الصفحة الرسمية لفريق ريال مدريد فيديو بملخص اهداف ومهارة جونزالو قبل مواجهة باريس سان جيرمان.

موعد مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في كأس العالم للأندية 2025

باريس سان جيرمان يدخل اللقاء بعد الفوز على بايرن ميونخ 2-0 في ربع النهائي، بينما تجاوز ريال مدريد الفريق الألماني بوروسيا دورتموند 3-2 بالدور ذاته.


تقام مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025، غدا الأربعاء الموافق 9 يوليو 2025، على ملعب ميتلايف  في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية. 

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في كأس العالم للأندية 2025


تمتلك شبكة DAZN حقوق بث منافسات كأس العالم للأندية 2025، ومن المقرر أن تبث أن جميع مباريات البطولة بتقنية عالية لجميع أنحاء العالم على الشبكة مجانًا.

وتنص اتفاقية فيفا مع شبكة DAZN، على إذاعة مباريات كأس العالم للأندية 2025 الـ63، مجانًا عبر منصاتها في جميع أنحاء العالم بلغات مختلفة.

كما حصلت مجموعة قنوات MBC على حقوق بث مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان، وتذاع عبر قناتي MBC Action وMBC مصر2.

 

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان مع الفائز من مباراة تشيلسي ضد فلومينينسي يوم الأحد المقبل في نهائي مونديال الأندية 2025.

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