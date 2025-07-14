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رياضة

سيف الجزيري يترقب مصيره مع الزمالك

سيف الجزيري
سيف الجزيري

 يعقد مسؤولو الزمالك جلسة خلال الأيام المقبلة مع التونسي سيف الدين الجزيري لحسم موقفه النهائي من البقاء أو الرحيل عن الفريق، في ظل وجود عروض خارجية للاعب.

وتأتي الجلسة لحسم القرار الفني بشأن مستقبل اللاعب قبل انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد.

وأعلن نادي الزمالك رسميًا، عن التعاقد مع الأنجولي شيكو بانزا لمدة أربعة مواسم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قادمًا من نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي.

 

شيكو بانزا 

 ووقع اللاعب على عقود الانتقال لنادي الزمالك في جلسة مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة مع النادي البرتغالي.

تأتي هذه الصفقة في إطار خطة النادي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات مميزة في الموسم المقبل، من أجل المنافسة على كافة البطولات التي سيشارك فيها الفريق.

وكان الزمالك تعاقد من قبل مع مهدي سليمان حارس مرمى فريق الاتحاد السكندري السابق لمدة موسمين في صفقة انتقال حر.

 

مهدي سليمان ينضم رسميا إلى الزمالك 

 أعلن نادي الزمالك رسميًا، عن التعاقد مع مهدي سليمان حارس مرمى فريق الاتحاد السكندري السابق لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

 

ووقع مهدي سليمان على عقود الانتقال لنادي الزمالك في جلسة مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة مع الحارس.


تأتي هذه الصفقة في إطار خطة النادي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات مميزة في الموسم المقبل، من أجل المنافسة على كافة البطولات التي سيشارك فيها الفريق.

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الزمالك سيف الدين الجزيري التونسي سيف الدين الجزيري شيكو بانزا

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