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ثقافة وفنون

موعد عرض مسلسل 220 يوم الحلقة الأولى

أبطال 220 يوم، فيتو
أبطال 220 يوم، فيتو

يعود الفنان كريم فهمي إلى جمهور الدراما بمسلسل جديد يحمل اسم “220 يوم”، يشاركه البطولة صبا مبارك في عمل يسلط الضوء على تفاصيل الحياة اليومية بين شريكين يحاولان النجاة بحبهما وسط الضغوط وصراعات الحياة.

موعد عرض مسلسل 220 يوم الحلقة الأولى

وفيما يتعلق بموعد عرض مسلسل 220 يوم الحلقة الأولى، فإنه من المقرر طرحمسلسل 220 يوم الحلقة الأولى يوم الخميس الموافق 31 يوليو الجاري وذلك عبر تطبيق منصة شاهد التابع لمجموعة قنوات mbc.

مسلسل 220 يوم 

وتدور أحداث مسلسل "220 يوم" في إطار اجتماعي حول كاتب يعيش مع زوجته التي تعمل كمديرة مكتبه، ويسعيان بشكل دائم وحثيث لبناء حياة مستقرة وسط الضغوط اليومية.  

المسلسل مكون من 15 حلقة ومن بطولة كريم فهمي، صبا مبارك، حنان سليمان، علي الطيب، عايدة رياض، يوسف رفعت ولينا صوفيا ومن إنتاج شركة صباح إخوان، والمسلسل من تأليف محمود زهران، سيناريو وحوار نادين نادر ومن إخراج كريم العدل.

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مسلسل 220 يوم الحلقة الأولى الفنان كريم فهمي علي الطيب صبا مبارك كريم فهمي مسلسل 220 يوم

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