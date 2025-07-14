أمن المنافذ يضبط قضايا تهريب ومخالفات جمركية وأحكام قضائية

واصلت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ حملاتها المكثفة بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة كافة صور الجريمة، خاصة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية، وحرصًا على إحكام السيطرة الأمنية على جميع المنافذ الجمركية.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة الأخيرة، عن ضبط 3 قضايا في مجال تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية وقضية واحدة في مجال تهريب النقد وقضية واحدة تتعلق بتهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة.

كما تم ضبط (2,784) مخالفة مرورية متنوعة، و33 قضية في مجال الأمن العام وتنفيذ 292 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق جميع المتهمين.

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