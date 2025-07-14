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حوادث

استعجال تقرير المعمل الجنائي بحريق مصنع منظفات في بدر

حريق مصنع بدر
حريق مصنع بدر

استعجلت نيابة بدر، تقرير المعمل الجنائي للوقوف علي ملابسات حريق اندلع داخل مصنع منظفات بمدينة بدر، وظل لأكثر من 5 ساعات مشتعلا حتي تم إخماده. 

وارتفع عدد المصابين في حريق داخل مصنع منظفات بمدينة بدر إلى 10 أشخاص، وتم إسعاف البعض في الحال، والبعض الآخر تم نقلهم إلى أقرب مستشفى.

وكانت الحماية المدنية دفعت بـ 5 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق لإخماده.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغًا من الأهالي يفيد باندلاع حريق داخل مصنع منظفات بدائرة قسم شرطة بدر وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ5 سيارات الإطفاء لمكان الحريق لإخماده.

 

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وجار عملية إخماد الحريق.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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