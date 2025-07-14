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حوادث

إحالة ربة منزل متهمة باقتحام شقة جارتها والشروع في قتلها بالسلام للمحاكمة

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

 أمرت نيابة السلام بإحالة ربة منزل متهمة باقتحام شقة جارتها والتعدي عليها بالضرب بسلاح أبيض، بسبب خلافات الجيرة بدائرة القسم إلى محكمة الجنايات.

وكشف التقرير الطبي للمجني عليها أنها أصيبت بجروح وخدوش، وتم عمل الإسعافات والعلاجات اللازمة لها وحالتها مستقرة، وتحتاج علاجا فترة أقل من 21 يوما.

وأكدت المتهمة أن أموال الجمعية السبب حيث اتهمت المجني عليها بسرقتها، وهو الأمر الذي دفعهما للتشاجر وحاولت أن تأخذ أموالها بالقوة.  

 

وكان قسم شرطة السلام بمديرية أمن القاهرة، تلقى بلاغا من الأهالي، يفيد بقيام ربة منزل بالتعدي على جارتها باستخدام سلاح أبيض بمنطقة النهضة بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.


وبالفحص تبين أن خلافات مالية نشبت بين المتهمة (ربة منزل – في العقد الرابع من العمر) والمجني عليها، أسفر عن مشاجرات متكررة، قامت على إثرها المتهمة بكسر باب شقة جارتها واقتحامها عنوة، واعتدت عليها أمام أبنائها مستخدمة سلاح أبيض (مطواة).

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمة، والسلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وتم اقتيادها إلى ديوان القسم.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة السلام محكمة الجنايات قسم شرطة السلام مديرية أمن القاهرة النيابة العامة

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