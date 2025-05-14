تأجيل محاكمة عاطلين بتهمة الشروع في قتل شاب بالساحل

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة عاطلين بتهمة الشروع في قتل شاب بسبب خلافات الجيرة بدائرة قسم شرطة الساحل الي جلسة 31 مايو الجاري.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين استعرضا القوة ولوحا بالعنف تجاه المجني عليه (م. ح) وكان ذلك بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق أذى ماديا به.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين حازا وأحرزا سلاح أبيض وأدوات اعتداء عبارة عن سكين وشومة واعتديا بتلك الأدوات على المجنى عليه سالف الذكر لفرض السيطرة عليه وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفسه وتكدير أمنه وسكينته وتعريض حياته للخطر.



وأضافت التحقيقات أنه بسبب خلافات الجيرة بين المتهمين والمجني عليه على إثر لهو الأطفال، بيت الطرف الأول النية وعقد العزم على إيذاء الأخير، وفي سبيل ذلك أعد سلاح أبيض وأدوات اعتداء سالفة البيان.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين توجها إلى المكان الذي أيقنا سلفا تواجد المجني عليه به وما أن ظفرا به حتى كالا له عدة ضربات بالأدوات سالفة الذكر فأحدثا إصابته التي تم تداركها بالعلاج والتي أسفرت عن إصابته بعاهة مستديمة تمثلت في عجز بنسبة 5% بيده اليمنى.

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