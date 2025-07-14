رئيس هيئة قضايا الدولة يستقبل وزير الشئون النيابية لتهنئته بمنصبه الجديد

أجرى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، زيارة اليوم الإثنين، للمستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، لتهنئته بتوليه منصب رئاسة الهيئة.

جاءت الزيارة في إطار التكاتف المؤسسي وتعزيز أواصر التعاون بين أجهزة الدولة، مُتَمَنِّيًا لرئيس هيئة قضايا الدولة التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة.

أشاد وزير الشئون النيابية بالخبرات القانونية الرصينة

وأشاد وزير الشئون النيابية بالخبرات القانونية الرصينة التي يمتلكها المستشار الدكتور مدكور، مُؤَكِّدًا أن اختياره لقيادة هيئة قضايا الدولة يُعد إضافة قوية لمسيرة العمل القضائي والدستوري في مصر، مُشِيدًا بدور الهيئة الرائد في حماية المال العام وصون سيادة القانون.

من جانبه، أعرب المستشار الدكتور حسين مدكور عن امتنانه لهذه الزيارة، مُؤَكِّدًا حرصه على تعزيز التعاون المشترك مع وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي لخدمة أهداف الدولة المصرية.

واختتم اللقاء بتأكيد الجانبين على مواصلة التنسيق لتحقيق التكامل بين أعمال الهيئة والجهات التشريعية، بما يدفع عجلة التنمية ويدعم استقرار المنظومة القانونية.

ومن جانب قضايا الدولة حضر اللقاء:

1 -المستشار أحمد فكرى صالح – نائب رئيس الهيئة " رئيس إدارة التفتيش الفني "

2- المستشار سمير شراده – نائب رئيس الهيئة " رئيس المكتب الفني ".

3 - المستشار أحمد ثابت - نائب رئيس الهيئة "الأمين العام".

4 - المستشار أحمد سعد – نائب رئيس الهيئة " رئيس إدارة التنسيق والتواصل مع الجهات والهيئات الحكومية ".

5 - المستشار / وليد صالح - نائب رئيس الهيئة " المكتب الفني لرئيس هيئة قضايا الدولة ".

6 – المستشارة / شادية عرفات - نائب رئيس الهيئة " المكتب الفني لرئيس هيئة قضايا الدولة ".

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