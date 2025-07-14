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سياسة

وزير الشئون النيابية: قضايا الدولة هيئة رائدة في حماية المال العام

المستشار محمود فوزي
المستشار محمود فوزي في هيئة قضايا الدولة

زار المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي اليوم، المستشار الدكتور حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة، لتهنئته بتوليه منصب رئاسة الهيئة. 

وجاءت الزيارة في إطار التكاتف المؤسسي وتعزيز أواصر التعاون بين أجهزة الدولة، مُتَمَنِّيًا لرئيس هيئة قضايا الدولة التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة. 

وأشاد وزير الشئون النيابية بالخبرات القانونية الرصينة التي يمتلكها المستشار الدكتور مدكور، مُؤَكِّدًا أن اختياره لقيادة هيئة قضايا الدولة يُعد إضافة قوية لمسيرة العمل القضائي والدستوري في مصر، مُشِيدًا بدور الهيئة الرائد في حماية المال العام وصون سيادة القانون. 

 

<strong>رئيس هيئة قضايا الدولة يستقب الوزير محمود فوزى</strong>
رئيس هيئة قضايا الدولة يستقب الوزير محمود فوزى

من جانبه، أعرب المستشار الدكتور حسين مدكور عن امتنانه لهذه الزيارة، مُؤَكِّدًا حرصه على تعزيز التعاون المشترك مع وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي لخدمة أهداف الدولة المصرية.

واختتم اللقاء بتأكيد الجانبين على مواصلة التنسيق لتحقيق التكامل بين أعمال الهيئة والجهات التشريعية، بما يدفع عجلة التنمية ويدعم استقرار المنظومة القانونية.

ومن جانب قضايا الدولة حضر اللقاء المستشار  أحمد فكرى صالح نائب رئيس الهيئة " رئيس إدارة التفتيش الفني "، والمستشار سمير شراده نائب رئيس الهيئة " رئيس المكتب الفني "، والمستشار أحمد ثابت نائب رئيس الهيئة "الأمين العام" والمستشار أحمد سعد نائب رئيس الهيئة "رئيس إدارة التنسيق والتواصل مع الجهات والهيئات الحكومية، والمستشار وليد صالح نائب رئيس الهيئة "المكتب الفني لرئيس هيئة قضايا الدولة" والمستشارة شادية عرفات نائب رئيس الهيئة "المكتب الفني لرئيس هيئة قضايا الدولة".

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المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية المستشار محمود فوزى هيئة قضايا الدولة

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