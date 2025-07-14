ساخرون.. غراب البين يكتب: البنى آدمين يستحقون نوابهم

بعد يوم طويل من اللف والدوران والمرازية فى خلق الله قررت إنى أريح جتتى ساعتين.. فوقفت على فرع الشجرة وانكمشب بين أجنحتى وقبل أن أغمض عيناى سمعت صوت يأتى من المقهى اسفل الشجرة لشاب يقول: أهلا يا سيادة النائب منور الدنيا.. عاش من شافك يا راجل.. فيرد عليه النائب قائلا: والله وحشتونى كلكم ووحشتنى اللمة الحلوة..

نظرت إلى أسفل فوجدت جميع رواد المقهى يتبادلون السلام والتحية مع النائب الذى لم يشاهدوا سحنته منذ خمس سنوات، عندما كان مرشحا فى الدورة السابقة.. أحد الشباب قال للنائب: طبعا أكيد هنشوفك كتير خلال الكام شهر اللى جايين علشان حضرتك ناوى تترشح تانى ومحتاج أصواتنا..

وهنا صرخ الجميع فى وجه الشاب ولقنوه درسا فى التعامل مع الكبار مؤكدين للنائب أنه ناجح بإذن الله، ويكفيهم فخرا أنه موجود معاهم بالمقهى.

وهنا أدركت إن الليلة دى مافيهاش نوم فوقفت على قدمى ونفشت ريشى وأخذت أنعق بأعلى صوتى "قاق قاق"، فراح رواد المقهى يهشوننى ويقولون لى: غور من هنا يا غراب البين جبتلنا النكد والفقر..

فهربت مسرعا ولسان حالى يقول: بقا أنا اللى جبتلكم النكد والفقر أم إنكم من تكندون على كل البنى آدمين من حولكم بتصرفاتكم مع مرشحى البرلمان ونوابه؟!

يعنى نائب أخد منكم الكرسى واختفى 5 سنوات، وراجع علشان يكرر المسرحية فتستقبلونه بالهتاف والترحاب للمرة الثانية، رغم أنه لم يقدم أى خدمة لدائرته ولم يعترض على أى قرار للحكومة؟! ياخى جاتها ستين ألف نيله اللى عايزه تخلف بنى آدمين زيكم يستحقون نوابهم بالفعل!

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