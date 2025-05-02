ساخرون، غراب البين يكتب: البني آدم لازم ياكل فاكهة

بعد يوم طويل من اللف والدوران والمرازية فى خلق الله، قررت أريح جتتى ساعتين.. وقفت على التندة بتاعة الواد محروس بتاع الفاكهة.. انكمشت بين أجنحتي، وقبل أن أغمض عيني، سمعت صوت زبون يسأل عن سعر كيلو الجوافة.. فقال له محروس: بـ 40 جنيه. فسأله الزبون: والموز بكام؟ فقال له محروس: بـ 45 جنيه.



نظرت إلى أسفل التندة، فوجدت الزبون شاحب الوجه ينظر إلى ابنه الممسك بيده بحسرة، ثم يعود ويقول للبائع: إزاى الجوافة بأربعين جنيه، والموز إزاى بـ 45 جنيه؟! أمال إحنا لو حبينا ناكل فاكهة تناسب فلوسنا ممكن ناكل إيه؟! ثم ضغط الرجل على يد ابنه قائلًا: يلا بينا.. حسبنا الله ونعم الوكيل.



وهنا وقفت على قدمي، ونفشت ريشي، وأخذت أنعق بأعلى صوتى “قاق قاق”، فراح محروس وباقى بائعى الفاكهة يهشوننى ويقولون لي: غور من هنا يا غراب البين، جبتلنا النكد والفقر!

فهربت مسرعًا ولسان حالى يقول: بقا أنا اللى جبتلكم النكد والفقر، أم أنكم من تنكدون على خلق الله بسبب الطمع والأنانية والجشع بتاعكم؟!

يعنى إيه الجوافة والموز يتباعوا بالأسعار دي، وفى مناطق أقل ما يُقال عنها إنها مناطق شعبية؟! رغم إن الموز كان بـ 25 من أسبوع، والجوافة كذلك.. يا شوية بنى آدمين طماعين، ياريت تراعوا ظروف الغلبان اللى نفسه ياكل فاكهة ويأكل عياله معاه.. الغلبان اللى مش هيقدر يشترى التفاح.. يا خى جاتها ستين ألف نيلة اللى عايزة تخلف بنى آدمين زيكم مليانين بالطمع على حساب حاجة الغلابة!

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