ساخرون، غراب البين يكتب: حال البنى آدمين مع قانون الإيجار القديم

بعد يوم طويل من اللف والدوران والمرازية فى خلق الله.. قررت اريح جتتى ساعتين.. وقفت فوق سور البلكونة بتاعة شقة الواد سيد العجلاتى وانكمشت بين أجنحتى، وقبل أن أغمض عيناى سمعت صوت سيد العجلاتى أسفل المنزل، يقول لصاحب العمارة: هو أنت لما أبويا أجر الشقة من أبوك منذ حوالى 50 سنة مش دفعلك خلو رجل 200 جنيه؟!

أهو الـ200 جنيه دى بقى كانت ساعتها بتشترى 100 جرام دهب.. والـ 100 جرام دهب حاليا بنصف مليون جنيه.. وشوف بقى حضرتك إحنا دافعين إيجارات كام جرام دهب لأبوك ولحضرتك من بعد أبوك هتلاقى نفسك واخد منى ملايين الملايين.. جاى النهارده تقولى إنى ساكن بملاليم وعايز تزود الإيجار ألف جنيه مرة واحدة؟!

طبعا الأخ محمود مش عاجبه الكلام فرد عليه قائلا: أنت أصلا المفروض تمشى من الشقة، لأن والدى أجرها لوالدك وليس لك.. يعنى ملكش حق تقعد فى أمها.. وثانيا الحكومة عاملة قانون جديد هيسمحلى إنى اطردك فى أى وقت وهنا أدركت إن الليلة دى مفيهاش نوم أصلا..

فوقفت على قدمى ونفشت ريشى وأخذت أنعق بأعلى صوتى "قاق قاق" فراح سيد ومحمود يهشوننى ويقولون لى غور من هنا يا غراب البين جبتلنا النكد والفقر.. فهربت مسرعا ولسان حالى يقول: بقا أنا اللى جبتلكم النكد والفقر يا شوية بنى آدمين؟!

دا أنتم بتأكلوا فى بعض ونفسكم تخلصوا من بعض فى أقرب وقت.. مش كفايه إنكم مش عارفين تحلوا مشكلة بقالكم 20 سنه بتتكلموا فيها؟! ياخى جاتها ستين ألف نيلة اللى عايزة تخلف بنى آدمين زيكم مش عارفين يستوعبوا بعض!

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