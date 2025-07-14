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ثقافة وفنون

تنظيم الدورة الأولى لمهرجان قنا للفنون والحرف التراثية نوفمبر المقبل

مهرجان قنا للفنون
مهرجان قنا للفنون والحرف التراثية، فيتو

تنظم مؤسسة س للثقافة والإبداع الدورة الأولى من مهرجان قنا للفنون والحرف التراثية خلال شهر نوفمبر المقبل بالتعاون مع محافظة قنا.

قال الناقد الفنى هيثم الهوارى مؤسس ورئيس مهرجان قنا للفنون والحرف التراثية أن المهرجان  هو واحد من 10 مشاريع ثقافية خاصة بالتراث اتجهنا لتنفيذها فى عام 2016  وكان  من المفترض انطلاقه بالتوازي مع مهرجان مسرح الجنوب لكن لقلة الدعم تم دمج فعالياته مع مهرجان المسرح  وفى عام 2020   قررنا  اقامة المهرجان بشكل منفصل لكن تم تأجيله بسبب فيروس كورونا  واثناء حفل ختام الدورة التاسعة من المهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب خلال شهر أبريل الماضى طلب د. خالد عبد الحليم محافظ قنا ان نقيم مهرجانا خاص بقنا.. فقدمنا له فى اليوم التالى مشروع مهرجان قنا للفنون والحرف التراثية وابدى اعجابه الشديد  بالمشروع واكد على دعمه لإقامة المهرجان بالشكل اللائق.

وأضاف  " الهوارى " الى ان الهدف من اقامة المهرجان هو إحياء وحفظ الفنون والحرف التراثية والبيئية , إقامة ورش تدريبية في مجال الفنون الشعبية والحرف التراثية   لتطوير مهارات الشباب, تقديم الفنون والحرف التراثية في كل الأماكن وخاصة القرى والنجوع والمستشفيات  بالإضافة الى خلق فرص اقتصادية من خلال دعم المنتجات الحرفية  وتعريف الأجيال الجديدة بها وتدريبهم على صناعتها  وكذلك  تمكين الفنانين والحرفيين المحليين وتوفير منصات عرض لإبداعاتهم  وتنمية المهارات الفنية لديهم من أبناء قنا على يد المتخصصين في الورش الفنية.

وأشار الى أن برنامج الفعاليات ينقسم الى اربع اقسام وهي  البرامج الفنية وتتضمن استعراضات الفنون الشعبية  , عروض المولوية والتنورة  , السيرة الهلالية   , السيرة الشعبية   ,  عروض  الحكي  , فن الكف  والغناء الشعبى - المديح والإنشاد الديني  , الترانيم الكنسية  , عروض الأراجوز وخيال الظل ,عروض المزمار والربابة, عروض فنون تراثية من بعض الدول العربية بالاضافة الى الألعاب الشعبية  (  لعبة الطائرات الورقية , لعبة السبع طوبات ,  لعبة الكرة الشراب , لعبة النحلة أو الدبور ,  لعبة البلى ,  لعبة قفاشة الملك أو المساكة , لعبة كهرباء.. الخ ) وايضا  المرماح , التحطيب , الرقص بالحصان.

أما ثانى البرامج وهى الحرف التراثية:  ويتضمن معرض الحرف البيئية والتراثية , معرض الملابس الصعيدى  والأزياء الشعبية وعرض أزياء للملابس الصعيدية والفلكلورية  ,  معرض الحلى والاكسسوارات الشعبية, معرض العمارة الشعبية  ومعرض الألعاب التراثية  

أما ثالث برامج المهرجان ستكون الورش التدريبية وهى ورشة  الحرف اليدوية والبيئية والاكسسوارات , ورشة الخط العربي,  ورشة الانشاد الدينى  , ورشة صناعة الاراجوز , ورشة الآلات الشعبية

أما رابع برامج المهرجان سيكون  برنامج تنمية القرية ويتضمن اقامة الفعاليات فى قرى ونجوع محافظة قنا  وهى عروض فنية  , وورش تدريبية محتلفة بالإضافة الى بعض الفعاليات التراثية المتنوعة سيتم الاعلان عنها فور الانتهاء منها.

واكد الهوارى ان استمارة المهرجان سيتم اطلاقها خلال شهر اغسطس المقبل لاتاحة الفرصة ايضا للفرق الفنية المستقلة المشاركة فى المهرجان.

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الحرف التراثية بقنا الفنون الشعبية المهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب قنا للفنون والحرف التراثية مهرجان قنا للفنون والحرف التراثية الناقد الفنى هيثم الهوارى

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