بصورة ميلانيا أمام الأهرام، نجل ترامب يوجه رسالة غامضة للعالم والنشطاء: ماذا سيحدث؟

أعاد بارون ترامب، نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نشر صورة لوالدته ميلانيا أمام الأهرام وأبو الهول، بعد مرور 7 سنوات من زيارة ترامب وميلانيا لمصر وزيارتها لمنطقة الأهرامات، الأمر الذي وصفه النشطاء بأنه أمر غامض يستدعى التفكير.

بارون ترامب ينشر صورة والدته أمام الأهرام

وقام بارون ترامب بإعادة بنشر صورة ميلانيا ترامب في الأهرام مرتدية القبعة البيضاء، عبر حسابه علي منصة "أكس"، الأمر الذي دفع العديد من النشطاء الأمريكان للتساؤل عن توقيت نشر صورة ميلانيا في الأهرام، وسر القبعة البيضاء التي كانت ترتديها والتي ركز عليها بارون في تعليقه، في حين علق البعض بأنها كانت تقف عند بوابة الطاقة.

وقال بارون ترامب، عبر حسابه بمنصة "أكس"، عن صورة والدته ميلانيا في منطقة الأهرامات: "ربما تكون واحدة من أعظم صور الترول "الأسطورة" على مر العصور... ميلانيا ترتدي قبعة بيضاء وتقف تحت قمة الهرم حرفيًا..."



علقت البلوجر الأمريكية ليندا إيفلين سكوتشمان، من المؤيدين لترامب والتابعين لجماعة ماجا، قائلة: "ولكن قد يكون لها أيضًا أهمية أكبر بكثير. هل من الممكن أن التربة والأهرامات تم البحث فيها بشكل إيجابي؟ من قبل من (القبعات البيضاء).

ميلانيا ترتدي رابطة عنق بإشارة عبرية

أما البلوجر أنجيلا فرونمي، فعلقت على إحدي صور ميلانيا برابطة عنق على شكل رقم 7، قائلة: "إنها الكلمة العبرية "داليت". "الباب" د = ٤. نتجت عنها الكلمة اليونانية "دلتا". كلمة "ووم(ب) ان" باب، أو بوابة 1+1=3. الخلق. الأهرامات بوابات روحية أيضًا. مستوى الترول 144x1000"

ميلانيا ترامب ورمز عبري في رباطة العنق، فيتو



وقالت البلوجر كارولين ليفيت كومنتري: "أيقونةٌ لا تُضاهى! ميلانيا تبدو فاتنةً كعادتها، ووقوفها تحت قمة الهرم يُضفي على الصورة لمسةً من التشويق..."

في حين قال البلوجر الأمريكي برسيوت أوق أل أل سي: "ساعدوني. استيعابي بطيء. لماذا هذا التصيد؟ أفهم بعض رمزية "القبعة البيضاء - الأخيار". لكن ما هو أسفل قمة الهرم؟"

صورة ميلانيا أمام أبو الهول برابطة عنق على شكل7، فيتو



وعلق البلوجر جيم ماكسلينج قائلًا: "هذا ما يسمى بقبعة بنما. أتساءل ما إذا كان هذا رمزًا أم رمزيًا؟"

أما البلوجر إليزبيت فليهر فقالت: "لقد فكرت في هذه الصورة كثيرًا"

سر الصورة رسالة دعوة من منظمة غامضة

وردت البلوجر ماريا ماريا، قائلة: "أوه نعم! كان هذا هو المركز العديد من البودكاست المجهولة، رائعة"

وقال البلوجر تن هيتز: "طاقة الكون"

صورة ميلانيا ترامب للأهرامات في 2018، فيتو



أما البوجر كوكو أمل حجازي، فعلقت قائلة: "القبعة البيضاء + قمة الهرم = الجلد النهائي لجماعة البنائين؟ هل أرسلت لنا سرًا رسالة دعوة من منظمة غامضة؟"

وردت البلودر ميسز إيرث: "لا بد أن الأمر كان هكذا... هذا كله هراء! تمامًا كما فعل ترامب بشأن قائمة إبستين الآن. عندما يفتح الرجل، الذي كان رائدًا في حملته الانتخابية، صندوق باندورا. ينظر داخل الصندوق ويغلقه فورًا دون تردد، حينها تعلم أن هناك أمرًا جللًا!"

وقال البلوجر ياماها: "ما هي القصة هنا... لا شيء على أي حال؟ ماذا سيحدث الآن؟ يا إلهي، إنها قصة أخرى".

جدير بالذكر أن البيت الأبيض احتفى بعيد ميلاد ميلانيا ترامب الـ55، يوم 28 إبريل 2025، بطريقته الخاصة، حيث نشر عبر منصة "إنستجرام" سلسلة صور توثّق أبرز محطات ظهورها خلال فترة وجودها في البيت الأبيض، ومنها صورة لميلانيا أثناء زيارتها للأهرامات في مصر.

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