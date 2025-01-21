ترامب يتباهى بنجله الأصغر بارون.. اعرف السبب (صور)

تباهى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أثناء حفل تنصيبه أمس الإثنين بنجله الأصغر بارون، الذي يبدو أنه كان له دور مهم في الحملة الرئاسية لأبيه.

ترامب يتباهى بنجله بارون

ووجه ترامب حديثه للحشد في القاعة متسائلا: "لدي ابن طويل القامة للغاية اسمه بارون.. هل سمع أحد عنه من قبل؟"، ليقف نجله ويحيي الجمهور وسط تفاعل كبير منهم.

وأضاف ترامب: "كان يعرف ميولات الشباب. لقد فزنا بأصواتهم بفارق 36 نقطة. كان يقول يا أبي عليك أن تخرج وتفعل هذا أو ذاك. لقد فعلنا الكثير منهم. إنه يحترمهم جميعا، ويفهمهم جيدا".

ويصل طول بارون، الذي كان يبلغ من العمر 10 سنوات فقط عندما أدى والده اليمين الدستورية في مبنى الكابيتول الأمريكي لأول مرة في يناير 2017، 6 أقدام و9 بوصات الآن، ويبدو أن والده بات يعامله كمستشار.

وأشار ترامب إلى أن بارون نصحه خلال الحملة الرئاسية بالتواصل مع الناخبين من الجيل الشاب، الذين لعبوا دورا حاسما في الحملات السياسية الحديثة.

كما أنه أقنعه بالظهور في البودكاست الشهير جو روغان، والذي حقق نجاحا كبيرا، حيث بلغ عدد مشاهداته أكثر من 50 مليون مشاهدة.

#WATCH | Washington, DC: "I have a very tall son...," says US President #DonaldTrump as he introduces Barron Trump to the crowd at Capitol One Arena.



He further says, "...He knew the youth vote. We won the youth vote by 36 points. He was saying - 'Dad, you have to go out and do… pic.twitter.com/Xq0SBiejJV — ANI (@ANI) January 20, 2025

وتعتبر الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي جرت في الخامس من نوفمبر 2024 مميزة بالنسبة لبارون، حيث أدلى بصوته لأول مرة وتم تصويره في غرفة الاقتراع، وكان يدعم والده بفخر ضد كامالا هاريس.

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