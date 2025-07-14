الإثنين 14 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بتعاملات قيمتها 7 ملايين جنيه

قضايا اتجار في النقد
قضايا اتجار في النقد الأجنبي

 واصلت  أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية المكثفة لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج الإطار القانوني، في إطار جهودها لحماية الاقتصاد الوطني من الممارسات التي تُخل باستقراره.

الداخلية: ضبط 121 ألف مخالفة مرورية و434 سائق يقود تحت تأثير المخدرات خلال 24 ساعة

حالة المرور اليوم، كثافات بمحاور القاهرة والجيزة وسط انتشار الخدمات الأمنية

الاتجار بالنقد الأجنبي

 وأسفرت الحملات الأمنية التي نفذها قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة فقط، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، خارج نطاق السوق المصرفي، بقيمة مالية تُقدر بحوالي 7 ملايين جنيه.

 

وتأتي هذه الجهود في إطار التصدي لمحاولات البعض التربح غير المشروع عبر المضاربة وإخفاء العملات الأجنبية، ما يؤدي إلى إحداث خلل في سوق الصرف وتداعيات سلبية على الاقتصاد القومي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أجهزة وزارة الداخلية اتجار بالنقد الاجنبي الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة المضاربة بأسعار العملات جرائم الاموال حماية جرائم الاموال العامة قطاع الأمن العام مكافحة جرائم الأموال

مواد متعلقة

الداخلية: ضبط 121 ألف مخالفة مرورية و434 سائق يقود تحت تأثير المخدرات خلال 24 ساعة

حالة المرور اليوم، كثافات بمحاور القاهرة والجيزة وسط انتشار الخدمات الأمنية

الداخلية تكشف ملابسات وفاة برلماني سابق بالمنوفية

ضبط 190 فرد خرطوش و44 بلطجيا وهاربا من المراقبة في حملة بالمحافظات

دفنه سرًا للاستيلاء على أمواله، تفاصيل مقتل شخص على يد تاجر ماشية بالجيزة

تحرير 4 آلاف قضية سرقة كهرباء في حملات تفتيشية بالمحافظات

أخبار الحوادث اليوم: كشف قضية غسل أموال بـ 80 مليون جنيه.. أحكام بالسجن ضد خلية الإسماعيلية.. شطب دعوى حبس إبراهيم سعيد أمام محكمة أسرة مصر الجديدة

تأجيل محاكمة 23 متهمًا في قضية "اللجان النوعية بمدينة نصر" لـ27 سبتمبر

الأكثر قراءة

بصورة ميلانيا أمام الأهرام، نجل ترامب يوجه رسالة غامضة للعالم والنشطاء: ماذا سيحدث؟

التنظيم والإدارة يطلق موقعا إلكترونيا لاستعلام الموظفين عن الأحقية في الترقية

الأهلي يحقق مع وسام أبو علي اليوم بسبب إنستجرام

رابط الاستعلام عن ترقيات الموظفين بالجهاز الإداري للدولة 2025

مع بدء العد التنازلي لانتخاباته.. كم عدد أعضاء مجلس الشيوخ؟

سعر النحاس اليوم الإثنين في الأسواق

حبس وغرامة، عقوبة مزاولة مهنة الصيدلة دون ترخيص

خسارة باريس سان جيرمان نهائي مونديال الأندية تشعل صراع الكرة الذهبية

خدمات

المزيد

سعر النحاس اليوم الإثنين في الأسواق

طن اليوريا العادي يرتفع 4730 جنيهًا، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

ارتفاع 5 أصناف، سعر الفاكهة اليوم الإثنين في سوق العبور

ضوابط إعداد المقررات الدراسية لنظام البكالوريا

المزيد

انفوجراف

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 في أرقام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم البكاء في المنام وعلاقته بالسرور وزوال الهموم

ما حكم لعبة البلياردو؟ تعرف على رد الإفتاء

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 14 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية