الداخلية: ضبط 121 ألف مخالفة مرورية و434 سائق يقود تحت تأثير المخدرات خلال 24 ساعة

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المكثفة بكافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية؛ في إطار جهودها المتواصلة لتحقيق الانضباط المروري ورفع مستوى السلامة على الطرق.

وأسفرت نتائج الـ24 ساعة الماضية عن ضبط 121,395 مخالفة مرورية متنوعة، أبرز المخالفات شملت: السير بدون تراخيص وتجاوز السرعة المقررة والوقوف في أماكن عشوائية واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة ومخالفة شروط التراخيص.

كما تم فحص 3,607 من قائدي المركبات، وتبين إيجابية 434 حالة لتعاطي المواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

حملات انضباطية على الطريق الدائري الإقليمي

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المكثفة بمناطق الأعمال على الطريق الدائري الإقليمي، حيث تم خلال 24 ساعة ضبط 1,283 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها: السير عكس الاتجاه وتحميل ركاب بالمخالفة ومخالفة شروط التراخيص ومخالفات تتعلق بالأمن والمتانة.

كما تم فحص 368 سائقًا، وتبين إيجابية 25 منهم لتعاطي المخدرات، وتم ضبط 24 محكومًا عليهم بإجمالي 48 حكمًا قضائيًا، بالإضافة إلى التحفظ على 9 مركبات مخالفة لقانون المرور.

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