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حوادث

قرار قضائي جديد بمحاكمة 73 متهمًا في قضية "خلية اللجان النوعية بالتجمع"

محكمة
محكمة

قررت  الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 73 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية اللجان النوعية بالتجمع"، وذلك إلى جلسة 14 أكتوبر المقبل، لسماع مرافعة النيابة العامة.

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وتعود وقائع القضية إلى اتهام المتهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابية وتنفيذ عمليات عدائية، في القضية رقم 1172 لسنة 2024، والتي تغطي فترة زمنية من عام 2004 وحتى 30 يوليو 2023.

 أبرز ما ورد في أمر الإحالة: المتهمون من الأول حتى الثالث تولوا قيادة جماعة إرهابية استخدمت العنف والترويع بهدف الإخلال بالنظام العام، وتهديد مؤسسات الدولة، وتعطيل العمل بالدستور والقوانين والمتهمون من الرابع حتى الثالث والسبعين انضموا إلى تلك الجماعة مع علمهم بأهدافها وممارساتها.

كما تضمن أمر الأحالة بان عدد من المتهمين من بينهم (الأول حتى الثالث، السادس حتى العاشر، العشرون حتى الثاني والعشرين، الخامس والعشرين، السادس والعشرين، الثامن والعشرين، الثلاثين، 39، 40، 55) متهمون بتمويل الجماعة الإرهابية بالأموال والأسلحة والمعلومات بغرض استخدامها في تنفيذ عمليات إرهابية.

كما وجهت للعديد منهم تهم حيازة مواد مفرقعة دون ترخيص، ما يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن والسلم المجتمعي.

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