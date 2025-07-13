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تنسيق الدبلومات الفنية 2025، كليات تقبل طالب الدبلوم الزراعي نظام 3 سنوات

تنسيق الدبلومات الفنية
تنسيق الدبلومات الفنية

طلاب الدبلومات الفنية، يبحث عدد من الطلاب وأولياء الامور عن كليات تقبل طلاب الدبلومات الزراعية نظام 3 سنوات، بعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2025.

 

كليات تقبل طلاب الدبلومات الزراعية نظام 3 سنوات

  • كلية الزراعة بمشتهر ببنها
  • كلية الزراعة قناة السويس
  • كلية الزراعة المنصورة
  • كلية الزراعة بشبين الكوم المنوفية
  • كلية الزراعة الوادي الجديد
  • كلية التكنولوجيا والتنمية (شعبة العلوم الزراعية) الزقازيق
  • برنامج التعليم التبادلي بكلية السياحة والفنادق حلوان
  • برنامج إدارة وتشغيل المطاعم (تعليم تبادلي) بكلية السياحة والفنادق الإسكندرية
  • كلية التربية بشبين الكوم المنوفية
  • كلية التربية كفر الشيخ
  • كلية التربية دمنهور
  • كلية التربية طنطا
  • كلية التربية المنيا
  • المعاهد الفنية للسياحة والفنادق (المطرية – الإسكندرية – بورسعيد – قنا)
  • المعاهد الفنية للسياحة والفنادق "  شعبة المطاعم "(المطرية – الإسكندرية – قنا)

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025

ويمكن لطلاب الدبلومات الفنية 2025 في الحصول على النتيجة والاستعلام عنها إلكترونيًا من خلال بوابة نتائج التعليم الفني، من هنا.

خطوات الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2025

واستكمالا للخدمات التي تقدمها بوابة فيتو للطلاب ننشر خطوات الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2025 وهي كالتالي:

- الدخول إلى بوابة نتائج التعليم الفني.
 - إدخال بيانات الطالب، بما في ذلك رقم الجلوس.
 - الضغط على "استعلام".

 

وكان محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتمد اليوم، نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية للدور الأول للعام الدراسي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، بنسبة نجاح 70.74%. 

 

أوضح الدكتور أيمن محمد بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن نتيجة شهادات الدبلومات الفنية لها سمات خاصة حيث تتعدد مسميات الشهادات بالتعليم الفنى لتصل إلى ٢٤ شهادة، وذلك نتيجة تعدد التخصصات صناعي - زراعي - تجاري - فندقي، ووجود نظامين للدراسة (٣) سنوات، 5 سنوات)، ووجود أكثر من أسلوب للدراسة نظامية التعليم والتدريب المزدوج إعداد مهني - التكنولوجيا التطبيقية).

وأعلن نائب الوزير أهم سمات النتيجة كالآتي:

- نظام 5 سنوات: حضر ۱۸۹۳۸ طالبا بنسبة نجاح ٨٩,٦٦%  

- نظام  3 سنوات - عام: حضر ٤٩٧٩٥٢ طالبا بنسبة نجاح ٦٣,٥٩%

- نظام 3 سنوات - التعليم والتدريب المزدوج: حضر ۱۰۱۲۳ طالبا بنسبة نجاح ٨٤,٦٧%

 

- نظام 3 سنوات - برامج مطورة وفق منهجية الجدارات: حضر ٢٤٩٣٨٦ طالبا بنسبة نجاح   ٨٩,٦٣

- تكنولوجيا تطبيقية نظام ٣ سنوات: حضر ٣٢٦١ طالبا بنسبة نجاح ٨٠,٦٥%

- تكنولوجيا تطبيقية نظام ٥ سنوات: حضر ٥٦ طالبا شهادة واحدة بنسبة نجاح ۹۸,۲۱

- نظام 3 سنوات إعداد مهني: حضر ٥٤٤٣٥ طالبا (۳) شهادات بنسبة نجاح ٣٢,٥١

- بلغ عدد طلاب الدمج الذين حضروا الامتحان - نظام 3 سنوات: ۱۱۳٨٤ طالب بنسبة نجاح ٨٥,٤٨%

- بلغ عدد طلاب الدمج الذين حضروا الامتحان - نظام ٥ سنوات: ۲ طالب بنسبة نجاح 100%

- بلغت النسبة العامة للنتيجة بكافة النوعيات وأنظمة التقدم للامتحانات الآتي: إجمالي الناجحين ٥٩٥٨٤٨ طالبا / طالبة بنسبة (٧٠,٤٧%).

 

- إجمالي من لهم حق دخول الدور الثاني ٢٠٤٧٦١ طالب / طالبة بنسبة (٢٤,٢٢%) إجمالي الراسبين ٤٤٩٢٨ طالبا / طالبة بنسبة ( ٥,٣١%).

وقد قام نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتهنئة أوائل شهادات الدبلومات الفنية للعام ۲۰۲٥ تليفونيا والذين بلغ عددهم ٣٤ طالبا / طالبة (٢٥) طالبة + ٩ (طلاب من ١٤ محافظة تضم محافظات مطروح - البحيرة - سوهاج الغربية - كفر الشيخ - الإسكندرية - القاهرة - القليوبية - الشرقية - الوادي الجديد - الجيزة - أسيوط - المنوفية- السويس).

 

 

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