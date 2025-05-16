كليات دبلوم صنايع 3 سنوات، التخصصات المطلوبة وشروط القبول في الجامعات والمعاهد

يبحث طلاب الدبلومات الفنية، عن فرص الالتحاق بالجامعات والمعاهد، عقب انتهاء دراستهم، والحصول على شهادة الدبلومات الفنية، سواء بنظام الثلاث أو الخمس سنوات.

من بين هؤلاء طلاب دبلوم صنايع 3 سنوات، الذين يطمحون في الالتحاق بكليات ومعاهد الهندسة، عقب الحصول على شهادة الدبلوم، أو الالتحاق بتخصصات أخرى، أملًا في الحصول على مؤهل جامعي، يساعدهم في الحصول على فرصة عمل جيدة.

وتستعرض بوابة فيتو، الفرص المتاحة لهؤلاء الطلاب، وكليات دبلوم صنايع 3 سنوات، بالإضافة إلى شروط القبول.

كليات دبلوم صنايع 3 سنوات 2025

كليات الآثار.

كليات الهندسة.

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة برج العرب التكنولوجية

كلية الاقتصاد المنزلي.

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة شرق بورسعيد التكنولوجية

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية شرق بورسعيد

كليات السياحة والفنادق.

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة سمنود التكنولوجية

كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي.

كليات الخدمة الاجتماعية.

كليات الحقوق.

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج أسيوط التكنولوجية

الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالفيوم - دمو جامعة مصر الدولية التكنولوجية

الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة ج بنى سويف التكنولوجية

معاهد تقبل طلاب دبلوم صنايع 3 سنوات

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بطنطا

معهد فني صحى طنطا

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالطود الاقصر

الفني لترميم الآثار بالأقصر

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط

معهد فني صحى الإسكندرية

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب بالإسكندرية

السياحة والفنادق تعليم تبادلي إسكندرية

ك.ت. فني صناعى إسكندرية

العالي للسياحه والفنادق بالسيوف بالأسكندرية لنظم المعلومات الإدارية

العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية بأبي قير.

معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة «هندسة» بمصروفات.

معهد فني صحي الزقازيق

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق

معهد هندسة وتكنولوجيا العبور ك21 طريق بلبيس الصحراوي

المعهد العالي للهندسة ببلبيس

المعهد العالي للهندسة الإلكترونية بلبيس

ك.ت. فني صناعي الزقازيق

معهد فني صحي المنصورة

معهد المستقبل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنزلة - الدقهلية

معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة

مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة

معهد النيل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة

معهد المنصورة العالي للهندسة والتكنولوجيا

مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة

الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية

معهد فني صحي بنها

معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية

معهد الوادي العالي للهندسة والتكنولوجيا قليوبية

معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات إدارية بشبرا الخيمة

ك.ت. فني صناعي بنها

عالى هندسة وتكنولوجيا بسوهاج

التكنولوجيا والتعليم الصناعي سوهاج

ك.ت. فني منشات بحريه بورسعيد

معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ

ك.ت. فني ري وصرف ومساحه أسيوط

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية

اقتصاد منزلي المنوفية بشبين الكوم

معهد المستقبل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم

تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي جامعة الفيوم

معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش

فنى صحي جنوب الوادي

معهد القناة العالي للهندسة بالسويس

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة

التكنولوجيا والتعليم الصناعي السويس

معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية

التكنولوجيا والتعليم الصناعي بني سويف

اقتصاد منزلى العريش

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة

معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة

شروط قبول طلاب دبلوم صنايع 3 سنوات بالجامعات

حدد المجلس الأعلى للجامعات، قواعد قبول طلاب الدبلومات الفنية بالجامعات والمعاهد المصرية، نظام الثلاث والخمس سنوات، والتي جاء أبرزها كالتالي:

- يسمح للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية الفنية نظام 3 سنوات بعد الإعدادية بمجموع درجات 70% على الأقل بالتقدم بأوراقهم إلى مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد.

- يتم إعفاء 150 طالبا من أوائل الشهادات الفنية من قواعد التوزيع الجغرافي، على أن يكون ثلثا هذه النسبة للشهادات الفنية (نظام الخمس سنوات بعد الإعدادية) ودبلوم المعاهد الفنية «نظام الثانوية + سنتين» والثلث الباقي يكون لطلاب الشهادات الفنية نظام الثلاث سنوات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.