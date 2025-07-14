تفاصيل زيارة المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب في دمياط لمتابعة تنفيذ برنامج "المرأة تقود"

قامت الدكتورة سلافه جويلي، المدير التنفيذي للأكاديمية، والدكتور طاهر نصر، نائب المدير التنفيذي، خلال الساعات الماضية بزيارة رسمية إلى محافظة دمياط، وهي الزيارة الأولى لهما منذ توليهما قيادة الأكاديمية، وذلك في إطار جهود الأكاديمية الوطنية للتدريب لتمكين الكوادر بالمحافظات وتوسيع نطاق برامجها التدريبية في مختلف أنحاء الجمهورية.

حفل تخريج دفعة جديدة من مبادرة "أنا أيضًا مسئول"

وكان في استقبالهما أيمن الشهابي، محافظ دمياط، وحمدان ربيع، رئيس جامعة دمياط، وذلك لمتابعة فعاليات البرنامج التدريبي "المرأة تقود في المحافظات المصرية" الذي يُنفذ بالمحافظة ضمن خطة الأكاديمية لتمكين المرأة، وكذلك لحضور حفل تخريج دفعة جديدة من مبادرة "أنا أيضًا مسئول".

تدريب وتأهيل على مفاهيم المسؤولية المجتمعية، والعمل الجماعي، ومبادئ القيادة الفعالة

وفي بداية الزيارة، أعربت الدكتورة سلافه جويلي عن سعادتها بحفاوة الاستقبال، حيث التقت عددًا من خريجي برامج الأكاديمية المختلفة ومبادرة "أنا أيضًا مسئول" من أبناء المحافظة، وهي إحدى المبادرات الرائدة في إعداد جيل واعٍ ومسؤول من الشباب القادر على إحداث تغيير إيجابي في مجتمعه. وقامت بتسليم الشهادات لخريجي المبادرة، مؤكدةً أهمية ما تلقوه من تدريب وتأهيل على مفاهيم المسؤولية المجتمعية، والعمل الجماعي، ومبادئ القيادة الفعالة.

"المرأة تقود في المحافظات المصرية"

كما تفقدت الدكتورة سلافه جويلي فعاليات البرنامج التدريبي "المرأة تقود في المحافظات المصرية" بمكتبة مصر العامة بمدينة دمياط، قائلةً: "نستكمل مًعا مسيرة بدأت منذ أكتوبر 2023، مع انطلاق الدفعة الأولى من البرنامج والتي ضمت 95 سيدة ملهمة، ثم تلتها الدفعة الثانية بـ 117 متدربة متميزة، واليوم نحتفل بانطلاق الدفعة الثالثة والتي تضم 47 متدربة واعدة، نختم معهن هذا البرنامج الطموح في 18 يوليو الجاري بعد عملية التدريب المكثف والمعايشة الواقعية والتفاعل العميق الذي يعكس قدرة المرأة المصرية التي تستطيع القيادة لو امتلكت الإمكانيات والأدوات".

وأضافت: "بلغ إجمالي خريجي الأكاديمية من محافظة دمياط حتى اليوم 521 خريجًا وخريجة من مختلف البرامج، وهو رقم يدعو للفخر، ويعكس إصرار أبناء هذه المحافظة على أن يكونوا جزءًا من مسار التنمية والتطوير الذي تشهده الدولة المصرية".

تنفيذ وتنسيق فعاليات البرامج المختلفة بالمحافظة

وتوجّهت الدكتورة سلافه جويلي بالشكر والتقدير إلى المحافظ أيمن الشهابي على دعمه المستمر للبرنامج، وإلى جامعة دمياط بقيادة الأستاذ الدكتور حمدان ربيع على تعاونهم المثمر، وإلى جميع الشركاء والمؤسسات الداعمة هذا الجهد، كما أثنت على جهود فريق عمل الأكاديمية في تنفيذ وتنسيق فعاليات البرامج المختلفة بالمحافظة.

من جانبه، صرح الدكتور طاهر نصر، قائلًا: "إن العملية التدريبية التي ننفذها اليوم هي جزء من رؤية أكبر، نسعى من خلالها إلى خلق مساحات للتعلم النشط، والتفكير النقدي، وتشجيع المشارِكات على خوض تجارب جديدة، والانفتاح على أنماط غير تقليدية من القيادة. فالقيادة المحلية، كما ندرك، ليست مجرد موقع أو وظيفة، بل هي ممارسة قائمة على فهم السياق، واتخاذ القرار، والالتزام بخدمة المجتمع".

وأشار إلى أن الأكاديمية تولي اهتمامًا بالغًا بتكامل التجربة التدريبية، بدءًا من المحتوى، مرورًا بأدوات التقييم، ووصولًا إلى المعايشة الميدانية، التي تمكّن المتدربات من الربط بين التدريب العملي والتنفيذ على أرض الواقع.

قيادة محافظة دمياط

واختتم قائلًا: "هدفنا الأساسي هو إعداد كوادر تستطيع التفكير والتفاعل. ولا يسعني هنا إلا أن أتقدم بالشكر إلى قيادة محافظة دمياط، ممثلةً في الأستاذ الدكتور أيمن الشهابي، على دعمه الحقيقي والمستمر لهذه البرامج النوعية، وإلى الأستاذ الدكتور حمدان ربيع، رئيس جامعة دمياط، على التعاون المؤسسي المثمر".

وقد أشاد أيمن الشهابى محافظ دمياط، بدور البرنامج من رؤى وأهداف تأتى فى إطار استراتيجية الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتمكين المرأة وتنمية مهاراتها وتأهيلها للمناصب القيادية والمشاركة الفعالة فى عملية التنمية، مثمنًا جهود الأكاديمية لتنفيذ برامج متميزة تساهم فى بناء الإنسان وتحقيق التنمية البشرية التى تُعد أحد أهم المحاور التى تتبناها الدولة خلال الوقت الراهن.

قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي

كما أبدى حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط، عن سعادته بمشاركته بفعاليات هذا اليوم، والذى يعكس اهتمام كافة جهات الدولة وإيمانها بدور المرأة القوي بمسيرة التنمية والبناء، لافتًا إلى أن التاريخ يشهد بذلك منذ العصور القديمة حتى وقتنا الراهن، والذى يُعد العصر الذهبي للمرأة فى ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشملت الزيارة أيضًا تفقد كوبري دمياط الحضاري، وحضور معرض دمياط الثاني للبرمجة والروبوت الذي تقيمه أكاديمية "روبوتس كاسل"، بالإضافة إلى متابعة المشروعات الفائزة والمبتكرة في مجالي الروبوت والبرمجة.

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