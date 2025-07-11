محافظ الإسكندرية يشهد فعاليات ختام الدفعة الثالثة من برنامج "المرأة تقود "

شهد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، فعاليات ختام الدفعة الثالثة من برنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية"، والذي تنظمته الأكاديمية الوطنية للتدريب NTA، وبالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمجلس القومي للمرأة، بهدف تمكين وتأهيل المرأة في المحافظات على المهام القيادية للمشاركة في بناء ودفع عجلة التنمية.

وأعرب محافظ الإسكندرية عن خالص تهانيه للسيدات المشاركات في البرنامج التدريبي، متمنيًا لهن كل التوفيق.



وأكد محافظ الإسكندرية، أن الدعم المقدم للمرأة المصرية يأتي اتساقًا مع توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقديم كافة سبل الدعم للمرأة. وتلتزم المحافظة بتمكين المرأة وتأهيلها على جميع الأصعدة والمستويات، لضمان مشاركتها الفعالة في بناء المجتمع.

وفي سياق متصل، ثمّن الفريق أحمد خالد جهود الأكاديمية الوطنية للتدريب (NTA) ودورها المحوري في تقديم برامج تدريبية متنوعة تهدف إلى إعداد وتأهيل الشباب والمرأة من مختلف الفئات، لدفعهم قدمًا نحو تبوأ المناصب القيادية والمواقع المرموقة.

جاء ذلك بحضور المهندسة نائب محافظ الإسكندرية، ومنسقي البرنامج ممثلي الأكاديمية الوطنية للتدريب NTA، ومدير مركز الإسكندرية للتدريب.

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