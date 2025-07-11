الجمعة 11 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الإسكندرية يشهد فعاليات ختام الدفعة الثالثة من برنامج "المرأة تقود "

فعاليات ختام الدفعة
فعاليات ختام الدفعة الثالثة من برنامج "المرأة تقود "، فيتو

شهد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، فعاليات ختام الدفعة الثالثة من برنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية"، والذي تنظمته الأكاديمية الوطنية للتدريب NTA، وبالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمجلس القومي للمرأة، بهدف تمكين وتأهيل المرأة في المحافظات على المهام القيادية للمشاركة في بناء ودفع عجلة التنمية.

 

حجب القميص رقم 20 في ليفربول تكريما لجوتا بعد رحيله

أخبار الاقتصاد اليوم، الذهب عيار 21 يسجل 4620 جنيها، 4 جنيهات انخفاضًا في سعر الفراخ بالأسواق اليوم، استقرار صرف الدولار أمام الجنيه بختام تعاملات الأسبوع

وأعرب محافظ الإسكندرية عن خالص تهانيه للسيدات المشاركات في البرنامج التدريبي، متمنيًا لهن كل التوفيق. 
 

وأكد محافظ الإسكندرية، أن الدعم المقدم للمرأة المصرية يأتي اتساقًا مع توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقديم كافة سبل الدعم للمرأة. وتلتزم المحافظة بتمكين المرأة وتأهيلها على جميع الأصعدة والمستويات، لضمان مشاركتها الفعالة في بناء المجتمع.

وفي سياق متصل، ثمّن الفريق أحمد خالد جهود الأكاديمية الوطنية للتدريب (NTA) ودورها المحوري في تقديم برامج تدريبية متنوعة تهدف إلى إعداد وتأهيل الشباب والمرأة من مختلف الفئات، لدفعهم قدمًا نحو تبوأ المناصب القيادية والمواقع المرموقة.

جاء ذلك بحضور المهندسة نائب محافظ الإسكندرية، ومنسقي البرنامج ممثلي الأكاديمية الوطنية للتدريب NTA، ومدير مركز الإسكندرية للتدريب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفريق أحمد خالد الاسكندرية الأكاديمية الوطنية للتدريب والمجلس القومي للمرأة

مواد متعلقة

رياح مثيرة للرمال والأتربة، تحذير لسكان هذه المناطق غدا

حجب القميص رقم 20 في ليفربول تكريما لجوتا بعد رحيله

أخبار الاقتصاد اليوم، الذهب عيار 21 يسجل 4620 جنيها، 4 جنيهات انخفاضًا في سعر الفراخ بالأسواق اليوم، استقرار صرف الدولار أمام الجنيه بختام تعاملات الأسبوع

الأكثر قراءة

من أجل الترند، إسلام الشاطر يشن هجوما على “زيزو” ويطالب الأهلي بمعاقبته

مودرن سبورت يتهم جنش بالإخلال بالأمانة المهنية داخل الملعب

أول رد فعل من مصطفى محمد على أنباء انتقاله إلى الأهلي

رياح مثيرة للرمال والأتربة، تحذير لسكان هذه المناطق غدا

بعد رفض انتقاله للزمالك، حامد حمدان يدخل في حالة نفسية سيئة

بعد الموافقة على طلبات الأهلي، عبد القادر يقترب من الانتقال للحزم السعودي

تاريخ مواجهات تشيلسي ضد باريس سان جيرمان قبل نهائي مونديال الأندية (إنفوجراف)

سعر جرام الذهب مساء اليوم الجمعة , عيار 21 وصل لهذا الرقم

خدمات

المزيد

كيفية حساب مكافأة نهاية الخدمة للموظفين وفقًا للقانون

ما هي بطاقة الإيداع للشركات في بنك مصر؟

موقف القانون من تشجيع الأطفال على التدخين

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات تشيلسي ضد باريس سان جيرمان قبل نهائي مونديال الأندية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم تعليق صور المتوفى للدعاء له؟ الإفتاء تجيب

تفسير رؤية قراءة سورة غافر في المنام وعلاقتها بالنجاة من الكرب الشديد

هل حديث «شاوروهن وخالفوهن» صحيح؟ الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية