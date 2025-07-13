مسئول إسرائيلي: مفاوضات غزة بالدوحة تمر بمرحلة دقيقة لكنها لن تنهار

أكد مسئول إسرائيلي رفيع، في تصريحات نقلتها القناة 13 الإسرائيلية، أن المفاوضات الجارية في العاصمة القطرية الدوحة بشأن صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة "ليست على وشك الانهيار"، في رد مباشر على التقارير التي تحدثت عن تعثر محتمل في المحادثات.

أجواء حذرة ولكن مستمرة

أوضح المسئول أن المفاوضات تمر بـ"مرحلة دقيقة"، وأن هناك خلافات في بعض البنود، لكن الأطراف لا تزال ملتزمة بمواصلة الحوار وعدم الانسحاب من الطاولة.

الوساطة القطرية والأمريكية لا تزال فعالة

وأضاف المصدر أن الدورين القطري والأمريكي لا يزالان حاسمين في تقريب وجهات النظر بين إسرائيل وحركة حماس، مشددًا على أن الجهود "لم تفقد زخمها" رغم الصعوبات.

الرسائل المتبادلة لا تزال مستمرة

بحسب القناة، لا تزال هناك قنوات اتصال نشطة بين الوسطاء والطرفين، وتشير المعلومات إلى أن الاقتراحات ما زالت تُدرس بعناية من قبل القيادة السياسية والأمنية في تل أبيب.

تأتي هذه التصريحات وسط تكهنات بانهيار المفاوضات بعد تسريبات إعلامية عن اتساع الهوة بين المواقف، خاصة في ما يتعلق بترتيبات وقف إطلاق النار، وضمانات عودة المدنيين الفلسطينيين إلى مناطقهم شمال القطاع، ومصير الجنود الأسرى.

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