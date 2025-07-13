أبو مازن مطالبا حماس بتسليم سلاحها: الحركة لن تحكم غزة في اليوم التالي لوقف الحرب

طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن مساء اليوم الأحد، حركة حماس بتسليم سلاحها للسلطة والانخراط في العمل السياسي.

وأضاف الرئيس الفلسطيني: "حركة حماس لن تحكم غزة في اليوم التالي، ويجب تمكين دولة فلسطين من تولي كامل مسؤولياتها في القطاع".

لقاء محمود عباس وتوني بلير

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، التقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الأحد، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق والمبعوث السابق للجنة الرباعية الدولية توني بلير، وذلك في مقر إقامته بالعاصمة الأردنية، عمّان.

وجرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات في الأرض الفلسطينية، والتطورات السياسية والإنسانية الجارية، حيث أكد عباس على ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، والإفراج عن جميع الرهائن والأسرى، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة دون عوائق.

وشدد عباس على أن الحل الوحيد القابل للتطبيق هو انسحاب إسرائيل الكامل من قطاع غزة، وتمكين دولة فلسطين من تولي كامل مسؤولياتها في القطاع، بدعم عربي ودولي فاعل، مشيرًا إلى أن حركة حماس لن تحكم قطاع غزة في اليوم التالي، وأن على الحركة تسليم سلاحها للسلطة الفلسطينية، والانخراط في العمل السياسي وذلك من خلال الالتزام ببرنامج منظمة التحرير السياسي، وبرنامجها الدولي، وبالشرعية الدولية، ومبادئ النظام الواحد والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد.

كما أكد عباس ضرورة وقف جميع الإجراءات الأحادية، وفي مقدمتها التوسع الاستيطاني، ورفض الضم، ووقف الاعتداءات المتكررة على المقدسات الإسلامية والمسيحية، مشددًا على أهمية إطلاق عملية سياسية جادة لتنفيذ حل الدولتين، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية وعبر عقد مؤتمر دولي للسلام في نيويورك.

وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على مواصلة العمل والتنسيق وعقد اللقاءات بين الأطراف المعنية من اجل وقف الحرب وتحقيق الامن والاستقرار والسلام للجميع في المنطقة.

مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة

من جانبها، قالت حماس، مساء اليوم الأحد: إن وفدا من الحركة بحث مع وفد من حركة الجهاد الإسلامي تطورات المفاوضات الجارية لـ وقف إطلاق النار بغزة.

وأضافت الحركة: "وفدا حماس والجهاد أكدا أن أي مفاوضات يجب أن تفضي لتحقيق أهداف شعبنا وتطلعاته، كما بحثا ردود الاحتلال على المقترحات التي قدمها الوسطاء وسبل التعامل معها".

وبحسب وكالة «رويترز»، قال ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه متفائل بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ووفقا لرويترز، أشار ويتكوف إلي أنه سيلتقي مسؤولين قطريين كبارا في نيوجيرسي اليوم.

إعادة المخطوفين لكن مع القضاء على حماس

وزعم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أن حركة حماس رفضت مقترح صفقة تبادل الأسرى وتصر على البقاء في قطاع غزة وإعادة التسلح وهذا غير مقبول.

وتابع نتنياهو: "نريد صفقة لكن ليس صفقة تترك حماس قادرة على تكرار ما فعلته من جرائم.. عازمون على إعادة المخطوفين لكن مع القضاء على حماس كذلك".

الإعلام الإسرائيلي يتهمني بإفشال مساعي إنجاز صفقة تبادل

وادعى نتنياهو: "الإعلام الإسرائيلي يتهمني بإفشال مساعي إنجاز صفقة تبادل ويردد دعاية حماس.. استطلاعات الرأي التي تظهر وجود أغلبية لدى الإسرائيليين لإنجاز صفقة استطلاعات مهندسة".

واستكمل نتنياهو: "استطلاعات الرأي التي تظهر وجود أغلبية تؤيد صفقة لا تسأل المستطلعين إذا كانوا يريدون بقاء حماس في غزة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.