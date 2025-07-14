الإثنين 14 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

بعد انتهاء هدنة الـ 60 يوما، نتنياهو يحدد موعد استئناف الحرب على غزة

نتنباهو، فيتو
نتنباهو، فيتو

وعد رئيس وزراءالاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزير ماليته بتسلئيل سموتريتش، بأن الجيش سيستأنف حرب غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار المقترح لمدة 60 يوما، الذي يجري التفاوض حوله حاليا في الدوحة، حسبما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية.


وأوضح تقرير القناة، أن نتنياهو قال للوزير اليميني المتطرف خلال اجتماعات عقدت مؤخرا: "بعد الهدنة سننقل السكان في القطاع إلى الجنوب ونفرض حصارا على شمالي غزة".

ويطالب سموتريتش، مع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بضمانات من رئيس الوزراء بأن يتم استئناف  الحرب في غزة بكامل قوتها، بعد انتهاء وقف إطلاق النار، وفقا لما ذكرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وحسب القناة 12، طرح نتنياهو في اجتماعات مغلقة خطة إسرائيل لـ"فصل السكان المدنيين في غزة عن حركة حماس"، عبر حصرهم في شريط جنوبي القطاع، بهدف السماح باستمرار القتال بعد الهدنة المؤقتة.

 

وأكد نتنياهو لسموتريتش أنه "سيلتزم بهذا الوعد"، مشيرا إلى التحضيرات التي سبقت المواجهة مع إيران الشهر الماضي كسبب لعدم تحقيق توقعات وزير المالية السابقة بشأن "تدمير حركة حماس".

ونقلت القناة 12 عن رئيس الوزراء قوله لسموتريتش: "كنت مشغولا بملف إيران، أما الآن فسأتفرغ لضمان التزام الجيش بتعليماتي".

وتتعثر مفاوضات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، التي تجرى في الدوحة منذ أيام.

وتطالب حماس بضمانات لوقف الحرب بشكل نهائي بعد هدنة الستين يوما، وهو ما ترفضه إسرائيل.

ومجددا أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أمله في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة "خلال الأسبوع المقبل"، وهو تصريح أدلى به أكثر من مرة سابقا من دون تحقيق تقدم يذكر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رئيس وزراءالاحتلال بنيامين نتنياهو بتسلئيل سموتريتش حرب غزة غزة الدوحة الحرب في غزة حماس

مواد متعلقة

ترامب: نتوقع التوصل إلى اتفاق بشأن غزة قريبا

مسئول إسرائيلي: مفاوضات غزة بالدوحة تمر بمرحلة دقيقة لكنها لن تنهار

أبو مازن مطالبا حماس بتسليم سلاحها: الحركة لن تحكم غزة في اليوم التالي لوقف الحرب

نتنياهو يزعم: حماس رفضت مقترح صفقة وقف الحرب وتصر على البقاء في غزة

الأكثر قراءة

أخبار مصر: الأرصاد تحذر من طقس اليوم، كشف ملابسات وفاة برلماني سابق، بلاغ من شوبير ضد لاعب الأهلي، ترامب يعلن الحرب على روسيا

قائد باريس سان جيرمان يكشف سبب السقوط المدوي أمام تشيلسي

ضوابط إعداد المقررات الدراسية لنظام البكالوريا

ارتفاع الزبدية والصديقة والجولك، أسعار المانجو اليوم الإثنين 14 يوليو 2025

انخفاض ملحوظ في البلطي والبوري، سعر السمك اليوم بسوق العبور

ارتفاع الطماطم والبصل والكوسة، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

بعد انتهاء هدنة الـ 60 يوما، نتنياهو يحدد موعد استئناف الحرب على غزة

حذفها بعدها بدقائق، وسام أبو علي يثير الجدل برسالة غامضة بعد رفض الأهلي رحيله

خدمات

المزيد

ضوابط إعداد المقررات الدراسية لنظام البكالوريا

شروط قبول طلاب الدبلومات الفنية في الجامعات 2025

انخفاض ملحوظ في البلطي والبوري، سعر السمك اليوم بسوق العبور

ارتفاع الزبدية والصديقة والجولك، أسعار المانجو اليوم الإثنين 14 يوليو 2025

المزيد

انفوجراف

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 في أرقام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 14 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 14 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 14 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads