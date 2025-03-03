سينر وأرينا سابالينكا يحافظان على صدارة التصينف العالمي للتنس

تصنيف التنس، حافظ الإيطالي يانيك سينر، على صدارة التصنيف العالمي للتنس، الصادر صباح اليوم الإثنين، والذي شهد بعض التغييرات في المراكز العشرة الأولى.

وارتقى اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، مركزين، ليتواجد في التصنيف التاسع عالميا، مستفيدا من تتويجه بلقب بطولة دبي.

كما تقدم الروسي أندري روبيلف، مرتبة واحدة، ليتواجد في التصنيف الثامن، بينما تراجع الأسترالي أليكس دي مينور، مركزين، ليستقر في المركز العاشر عالميا.



واستفاد اللاعب الكندي فيليكس أوجيه ألياسيم، من وصوله إلى نهائي بطولة دبي، ليتقدم 3 مراكز، ويتواجد في التصنيف 18 عالميا.

بدوره، قفز التشيكي توماس ماتشاك 5 مراكز، ليتواجد في التصنيف 20 عالميا، بعد تتويجه بلقب بطولة أكابولكو.

المراكز العشرة الأولى في التصنيف العالمي للاعبي التنس

1- يانيك سينر 11330 نقطة

2- ألكسندر زفيريف 8135 نقطة

3- كارلوس ألكاراز 7510 نقطة

4- تايلور فريتز 4900 نقطة

5- كاسبر رود 4045 نقطة

6- دانيل ميدفيديف 3930 نقطة

7- نوفاك ديوكوفيتش 3900 نقطة

8- أندري روبليف 3480 نقطة

9- ستيفانوس تسيتسيباس 3405 نقاط

10- أليكس دي مينور 3335 نقطة

وعلي صعيد السيدات، حافظت البيلاروسية أرينا سابالينكا، على صدارة التصنيف العالمي الصادر صباح اليوم الإثنين، والذي شهد تغيرات طفيفة في المراكز العشرة الأولى.



وتقدمت الأمريكية إيما نافارو مركزين لتتواجد في التصنيف الثامن عالميا، مستفيدة من تتويجها بلقب بطولة ميريدا فئة 500 نقطة.

وفي الوقت الذي تراجعت فيه الصينية كينوين جينج إلى المركز التاسع، تقدمت الإسبانية باولا بادوسا مركزا واحدا لتتواجد في التصنيف العاشر وتخرج الروسية ميرا أندريفا من قائمة العشر الكبار والتي انضمت لها بعد تتويجها مؤخرا بلقب دبي وتحتل حاليا التصنيف 11 عالميا.



المراكز العشرة الأولى في التصنيف العالمي للاعبات التنس

1- أرينا سابالينكا: 9,076 نقطة

2- إيجا شفيونتيك: 7,985 نقطة

3- كوكو جوف: 6,333 نقطة

4- جيسيكا بيجولا: 5,251 نقطة

5- ماديسون كيز: 4,679 نقطة

6- جاسمين باوليني: 4,518 نقطة

7- إيلينا ريباكينا: 4,328 نقطة

8- إيما نافارو: 4,009 نقطة

9- كينوين جينج: 3,780 نقطة

10- باولا بادوسا: 3,746 نقطة

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