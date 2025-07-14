مبعوث ترامب لأوكرانيا يصل كييف في زيارة رسمية تمهيدا لحدث مهم

أفادت تقارير إخبارية، صباح اليوم الإثنين بوصول المبعوث الرئاسي الأمريكي الجنرال كيث كيلوج إلى العاصمة الأوكرانية كييف.

وتبدأ زيارة الموفد الأمريكي «كيث كيلوج» الرسمية لأوكرانيا اعتبارا من اليوم الإثنين، حسبما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية جورجي تيخي الجمعة الماضية.

ومن المتوقع أن تستمر الزيارة أسبوعا بحسب وسيلة إعلام أوكرانية، في وقت وعد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب مؤخرا بإرسال شحنات أسلحة جديدة إلى أوكرانيا، مبديا خيبة أمله حيال إصرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مواصلة الحرب الروسية الأوكرانية.

وقبل وقت سابق قال موقع “أكسيوس”: إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتجه الإثنين لإعلان خطة لتسليح أوكرانيا، في تراجع كبير عن موقفه السابق.

ونقل الموقع عن مصدرين مطلعين قولهما: إن من المتوقع أن يعلن ترامب عن خطة جديدة لتسليح أوكرانيا بأسلحة هجومية.

وقال السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام لـ "أكسيوس": ترامب غاضب حقًا من بوتين وإعلانه اليوم الإثنين سيكون عدوانيا للغاية".

صواريخ دفاع جوي من طراز باتريوت

وأعلن ترامب مساء أمس الأحد أنه سيرسل صواريخ دفاع جوي من طراز باتريوت إلى أوكرانيا، مشيرا إلى أنها ضرورية لحماية أوكرانيا من الهجمات الروسية لأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "يتحدث بلطف ثم يقصف الجميع في المساء".

ولم يفصح ترامب عن عدد الصواريخ التي يعتزم إرسالها إلى أوكرانيا لكنه قال في تصريحات للصحفيين في قاعدة أندروز المشتركة خارج واشنطن إن الاتحاد الأوروبي سيعوض الولايات المتحدة عن تكلفتها.

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