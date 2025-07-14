كيف تستفيد من نظام النقاط في البنك الأهلي؟

يبحث العملاء عن تفاصيل النقاط التي يمكن إضافتها لبطاقات البنك الاهلي مع برنامج الأهلي بوينتس.

وتشمل قائمة وتفاصيل النقاط التي يمكن الحصول عليها من برنامج الأهلي بوينتس في البطاقات لعملاء البنك الاهلي مايلي:

نقاط البطاقات :

وعند إصدار بطاقة الخصم المباشر بلاتينم الأصلية يتم إضافة 50 ألف نقطة كهدية ترحيبية إلى رصيد نقاط الأهلي بوينتس الخاصة بك.

وعند قيام العميل باستخدام بطاقات البنك الأهلي المصري ماستر كارد وفيزا (الائتمانية، والخصم المباشر، والمدفوعة مقدمًا) في عمليات الشراء لدى كافة التجار سواء داخل أو خارج مصر (باستثناء حركات التقسيط لدى التجار، ومدفوعات فوري، وعمليات الشراء التي تتم من خلال نقاط البيع الإلكترونية الخاصة بشركة فوري، والمدفوعات الحكومية، وشحن محفظة الأهلي فون كاش).

ومن جانب آخر يتساءل العديد من عملاء البنك الاهلي حول امكانية طلب استعلام ائتماني (I-Score) وتحميله بصيغة (PDF) من خلال الإنترنت البنكي.

وأوضح مسئولو البنك الأهلي أنه بالفعل يمكن ذلك ضمن مجموعة الخدمات التي يتم تقديمها عبر خدمات الاهلي نت.

كما تضم قائمة خدمات الأهلي نت للعملاء الاطلاع على كشوف الحسابات، وسداد البطاقات الائتمانية، والتحويل بين حسابات العميل، والتحويل خارج حسابات العميل بالعملة المحلية.

وأجري البنك الأهلي تعديلات فنية لخدمة الأهلي نت/الأهلي موبايل والتي يمكن للعملاء من خلالها إتمام معاملاتهم المصرفية بسهولة وأمان تام.

البنك الأهلي نت

وتتيح تعديلات البنك الاهلي المصري الفنية العديد من الخدمات المصرفية المتطورة من اي مكان وفي اي وقت.

خدمات البنك الأهلي نت

١_الاشتراك الذاتي لخدمة الأهلي نت/الأهلي موبايل للعملاء من الأفراد.

٢_تفعيل تطبيق رموز الأمان (Soft Token) للعملاء من الأفراد.

٣_استخدام المصادقة البيومترية (Face ID – Touch ID) لتسجيل الدخول.

٤_إجراء المعاملات المصرفية عن طريق خدمة الأهلي موبايل للعملاء من الشركات.

٥_تقديم طلب الحصول على بطاقة ائتمان غير مضمنة ومتابعة الطلب للعملاء من الأفراد.

٦_تقديم طلب الحصول على قرض شخصي نقدي/ قرض سيارة غير مضمن ومتابعة الطلب للعملاء من الأفراد.

٧_الاستعلام عن البطاقات المدفوعة مقدما والتحويل من (حساب/بطاقة مدفوعة مقدما) إلى بطاقة مدفوعة مقدما أخرى لذات العميل.

٨_خدمة التحويلات المتعددة (Multiple Transfer) والتي تتيح لكم إمكانية تنفيذ أكثر من تحويل (داخلي/محلي) في خطوة واحدة وبشكل أسرع.

٩_خدمة التحويل لمرة واحدة (بدون إضافة مستفيد).

ومن جانب آخر يقدم بنك الأهلي المصري خدمات عديدة لعملائه ومنها خدمة الـ Sweeping.

وهي خدمة تغطية التزامات العميل على حساب الخصم بالتحويل من حساباته الأخرى بالعملة المحلية فقط وذلك في حالة عدم كفاية الرصيد.

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