الثلاثاء 08 يوليو 2025
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حوادث

أول قرار ضد سائق ميكروباص دهس طفلة أثناء عبورها الطريق بالجيزة

التحقيق في الواقعة
التحقيق في الواقعة

تجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة في مصرع طفلة متأثرة بإصابتها، بعدما دهستها سيارة ميكروباص أثناء عبورها الطريق بمنطقة الجيزة.

 

وتستمع النيابة لأقوال شهود العيان للوقوف علي ملابسات الحادث، كما أمرت بعرض الجثة علي الطب الشرعي لإعداد تقرير واف عن سبب الحادث. 

 

وكلفت بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإجراء تحليل مخدرات له. 

 

مصرع طفلة في حادث طريق


تلقى قسم شرطة الجيزة بلاغا من غرفة النجدة بمصرع طفلة 6 سنوات، على الفور انتقل رجال الشرطة لمكان الحادث، وبالفحص تبين إصابة طفلة بنزيف داخلي وجروح في أماكن متفرقة ولفظت أنفاسها الأخيرة.

 

وبعمل التحريات تبين أن الطفلة دهستها سيارة ميكروباص أثناء عبورها الطريق، وتم ضبط السائق المتهم للتحقيق معه.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة العامة لتولي التحقيقات.

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نيابة الجيزة الجيزة قسم شرطة الجيزة

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