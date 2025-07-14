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رياضة

رسميا، نهائي مونديال الأندية 2025 أكثر المباريات حضورًا للجماهير

تشيلسي
تشيلسي

سجلت مباراة نهائي كأس العالم للأندية 2025 على ملعب "ميتلايف" بولاية نيوجيرسي بين تشيلسي وباريس سان جيرمان أعلى حضور جماهيري بالبطولة التي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية.

 

وذكرت صفحة فيفا أن مباراة نهائي مونديال الأندية شهدت حضور 81 ألف و118 متفرج كأعلى حضور خلال البطولة التي نظمتها الولايات المتحدة الأمريكية.

 

وكانت مباراة باريس سان جيرمان ضد أتلتيكو مدريد في دور المجموعات الأعلى من حيث الحضور الجماهيري قبل نهائي المونديال بعدما حضرها  80,619 مشجعًا.

 

وتوج تشيلسي الإنجليزي ببطولة كأس العالم للأندية بعد فوزه الكبير على باريس سان جيرمان الفرنسي بثلاثية دون رد، في نهائي كأس العالم للأندية.


وسجل كول بالمر "ثنائية" وجواو بيدرو أهداف الفريق الإنجليزي في الدقائق 22 و30 و43 من المباراة التي أقيمت على ملعب "ميتلايف" بولاية نيوجيرسي في حضور الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

 

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