حقيقة تعليق الرحلات الجوية بين تركيا والعراق

نفت سلطات مطار أربيل العراقي الدولي، مساء أمس الأحد، صحة الأنباء التي تداولت عن تعليق الرحلات الجوية بين تركيا والعراق، بما في ذلك إقليم كوردستان، مؤكدة أن ما تم تداوله بهذا الشأن على وسائل التواصل الاجتماعي لا أساس له من الصحة.

وقال مدير مطار أربيل الدولي، أحمد هوشیار، في تصريح لموقع كوردستان 24، إن "الأنباء المتداولة حول إيقاف تركيا لرحلاتها الجوية مع العراق وإقليم كوردستان عارية تمامًا عن الصحة، وهي مجرد شائعات لا تستند إلى مصادر رسمية أو معلومات دقيقة".

وكانت صفحات على مواقع التواصل قد نشرت مزاعم تفيد بأن تركيا أوقفت رحلاتها الجوية مع كل من العراق والأردن وإيران، قبل أن تتبين لاحقًا عدم صحتها.

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