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خارج الحدود

منظومة الدفاع الأمريكية تسقط طائرة مسيرة بسماء أربيل (فيديو)

منظومة الدفاع الأمريكية
منظومة الدفاع الأمريكية تسقط طائرة مسيرة، فيتو

أفاد مصدر أمني، فجر الإثنين بأن الدفاعات الجوية التابعة للقنصلية الأمريكية في أربيل أسقطت طائرة مسيرة يعتقد أنها إيرانية.

وقال المصدر، لوسائل إعلام عربية إن "الدفاعات الجوية الأمريكية أسقطت الطائرة بعد مرورها بالقرب منها".

وكان الدفاعات الأمريكية أسقطت أمس الأحد طائرة مسيرة في حادث مماثل فوق سماء أربيل من دون وقوع أضرار.

وتزامن ذلك مع مرور موجة جديدة من الصواريخ الإيرانية عبر الأجواء العراقية باتجاه إسرائيل.

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أربيل إيران الدفاعات الجوية الأمريكية سماء أربيل الصواريخ الإيرانية

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