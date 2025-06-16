منظومة الدفاع الأمريكية تسقط طائرة مسيرة بسماء أربيل (فيديو)

أفاد مصدر أمني، فجر الإثنين بأن الدفاعات الجوية التابعة للقنصلية الأمريكية في أربيل أسقطت طائرة مسيرة يعتقد أنها إيرانية.

#عاجل‼️🚨⚡️



الدفاعات الاميركية تسقط مسيرة في العراق pic.twitter.com/8o0j3PEYqx — موسكو | 🇷🇺 MOSCOW NEWS (@M0SC0W0) June 15, 2025

وقال المصدر، لوسائل إعلام عربية إن "الدفاعات الجوية الأمريكية أسقطت الطائرة بعد مرورها بالقرب منها".

وكان الدفاعات الأمريكية أسقطت أمس الأحد طائرة مسيرة في حادث مماثل فوق سماء أربيل من دون وقوع أضرار.

وتزامن ذلك مع مرور موجة جديدة من الصواريخ الإيرانية عبر الأجواء العراقية باتجاه إسرائيل.

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