الأحد 13 يوليو 2025
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رياضة

الأهلي يحتفي بذكرى فوزه على الزمالك برباعية (فيديو)

الأهلي
الأهلي

احتفي الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بذكري فوزه علي غريمه التقليدي نادي الزمالك بنتيجة 4ـ1 في بطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم قبل الماضي. 

ونشر حساب الأهلي فيديو لملخص أحداث المباراة وكتب: "زي النهارده.. الأهلي يفوز على الزمالك بنتيجة 4-1 في الدوري". 

موعد عودة الأهلي للتدريبات الجماعية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة خوسيه ريبيرو لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد، حيث يستأنف الفريق تدريباته غدا الإثنين على ملعب التتش بالجزيرة استعدادًا لخوض الموسم الجديد. 

وحصل لاعبو الأهلي على راحة سلبية من التدريبات لمدة ١٨ يومًا قبل انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد. 

يذكر أن الأهلي سيخوض معسكر إعداد في تونس ينطلق يوم ١٨ يوليو الجاري وتحديدا في مدينة طبرقة التونسية يتخلله خوض ثلاث مباريات ودية. 

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