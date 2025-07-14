مسلسل فات الميعاد الحلقة 23، صراع على حضانة ريم بين عبلة وشقيقة بسمة

دارت أحداث مسلسل فات الميعاد الحلقة 23 حول وفاء التي تشعر بالحسرة بعد القبض على ابنها ابنها فتقرر الذهاب إلى بسمة لتطلب منها المساعدة في خروج ابنها من أزمته، وبدورها تطلب بسمة من معتصم حل الموقف ويوافق.

ويخرج بالفعل ابن وفاء من قسم الشرطة، بعد أن تم احتجازه على خلفية الخلافات المتصاعدة بين مسعد وبسمة، وتطلب وفاء من زوجها الطلاق رغم محاولات والدتها وشقيقها مسعد إثنائها عن قرارها ولكنها تصر عليه.

ويجتمع كل من فاطمة وشقيقتها ليلى وأزواجهن، لمناقشة قرار الحاج الأخير بكتابة المطبعة باسم معتصم، ويتفق المجتمعون على ضرورة عدم التفريط في حقوق البنات، ويقترح عمر كتابة الأصول بأسماء فاطمة وليلى للحفاظ على حقوقهن، وتعرض الشقيقتان الأمر على معتصم لكنه يرفض في البداية، مما يدفع ليلى إلى الانفجار في وجهه، مؤكدة أنه لم يعد كما كان، وأن زواجه من بسمة غيره، ثم تغادر المكان غاضبة.

وتحاول فاطمة تهدئة الأجواء، فتحتوي معتصم ويؤكد لها الأخير أنه سيعرض الأمر على الحاج بنفسه، حرصًا على لم الشمل وعدم تصعيد الخلاف.

وتتحدث نهى مع خطيبها على تأجيل الزواج لمساعدة بسمة في أزمتها فيما يخص حضانة ريم، في البداية يرفض ولكنه يوافق في الأخير.

ويقوم مصطفى، بمساعدة ريم، بإلقاء صاروخ ألعاب نارية في المدرسة، لإخافة أحد زملائه، لكن يتم اكتشاف الأمر، ويُستدعى معتصم وبسمة إلى المدرسة، وهناك، يتم الكشف أن مصطفى يعاني من أزمة نفسية نتيجة سفر والدته وابتعادها عنه، ما جعله يشعر بالوحدة والرغبة في طلب الاهتمام بهذه الطريقة.

ويواجه معتصم طليقته سارة بالأمر، وتُبدي غضبها في البداية، ثم تؤكد لمصطفى أنها ستعود قريبًا لتكون إلى جواره.

أما في ختام الحلقة، فتقوم عبلة بتقديم طلب رسمي لضم ريم إلى حضانتها أمام قاضي، مؤكدة أنها بصحة جيدة وتتمتع بالقدرة الكاملة على رعايتها، وعلى الجانب الآخر، تُقدم نهى شقيقة بسمة بطلب مضاد أيضا، ما يفتح باب المواجهة بينهما حول من الأحق بحضانة الطفلة.

وتنتهي الحلقة بمشهد صامت مليء بالمشاعر والنظرات المتبادلة بين بسمة ومسعد، نظرات تحمل في طياتها كلمات غير منطوقة، وذكريات، ومشاعر، وتظل الأسرتين في انتظار قرار القاضي إلى أي منهما ستؤول له حضانة الصغيرة.

مسلسل فات الميعاد

"فات الميعاد" هو مسلسل درامي اجتماعي يتكون من 30 حلقة، تدور أحداثه حول قصة تبدأ بطلب زوجة الطلاق من زوجها بسبب استحالة استمرار الحياة بينهما، لكن هذا الطلب البسيط يتحول تدريجيًا إلى كرة ثلج تكبر وتتسبب في سلسلة من الصراعات والتطورات التي تؤثر على جميع الشخصيات. مع كل حلقة، تنكشف أسرار خفية وتتعرض الشخصيات لاختبارات تكشف عن جوانب لم تكن معروفة حتى لهم أنفسهم، في إطار يمزج بين الحب والرومانسية والصراعات الداخلية، التي تظهر الشجاعة أحيانًا، والخوف والتردد أحيانًا أخرى.

العمل من بطولة: أسماء أبو اليزيد، وأحمد مجدي، وأحمد صفوت، ومحمود البزاوي، ومحمد علي رزق، وسلوى محمد علي، وفدوى عابد، وحنان سليمان، ومحمد أبو داوود، وولاء الشريف، ومحمد السويسي، وهاجر عفيفي، وكريم أدريانو، ومحمد خميس، ونانسي نبيل، وعماد إسماعيل، وغفران محمد، ويوسف وائل أنور.

مسلسل "فات الميعاد" من إخراج سعد هنداوي، وإنتاج إبراهيم حمودة، وإشراف على الكتابة محمد فريد، وسيناريو وحوار ناصر عبد الحميد – عاطف ناشد – إسلام أدهم.

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