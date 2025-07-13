باريس سان جيرمان بالقوة الضاربة ضد تشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية

نهائي كأس العالم للأندية، أعلن الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لـ باريس سان جيرمان الفرنسي، تشكيل فريقه لمواجهة تشيلسي الإنجليزي مساء اليوم الأحد، على ملعب ميتلايف في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

ويدخل تشيلسي وباريس سان جيرمان اللقاء بطموحات كبيرة لحصد اللقب العالمي، حيث يسعى باريس سان جيرمان لتحقيق أول تتويج له في هذه البطولة، بينما يأمل تشيلسي في إضافة اللقب الثاني من مونديال الأندية إلى خزائنه.

تشكيل باريس سان جيرمان ضد تشيلسي

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، ماركينيوس، بيرالدو، مينديز.

خط الوسط: نيفيز، فيتينيا، رويز.

خط الهجوم: ديزيريه دوي، عثمان ديمبيلي، وكفاراتسخيليا.

موعد نهائى كأس العالم للأندية بين تشيلسي ضد باريس سان جيرمان

وتنطلق مباراة تشيلسي وباريس سان جيرمان في نهائي كأس العالم للأندية 2025، اليوم الأحد 13 يوليو 2025، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ضد تشيلسي

وحصلت شبكة "DAZN" على حقوق بث مباريات بطولة كأس العالم للأندية 2025، بشكل مجاني، ويتم نقل كافة المباريات من خلالها، وتنقل أيضًا على القمر الصناعى نايل سات عبر قناة إم بي سي مصر 2.

وكان باريس سان جيرمان حجز مقعده في المباراة النهائية في مونديال الأندية للمرة الأولى في تاريخه بعدما حقق فوزًا عريضًا على ريال مدريد الإسباني برباعية نظيفة في الدور نصف النهائي.

كما حقق فريق تشيلسي فوزًا مثيرًا على فلومينينسي البرازيلي بهدفين دون مقابل سجلهما الوافد الجديد جواو بيدرو في الدور نصف النهائي.



وتعد هذه المرة الثالثة التي ينجح فيها تشيلسي بالوصول إلى المباراة النهائية في بطولة كأس العالم للأندية، بعدما وصل إلى نهائي نسخة 2012 ونهائي نسخة 2021.

وخسر تشيلسي نهائي نسخة 2012 التي أقيمت في اليابان أمام كورينثيانز البرازيلي بهدف نظيف سجله البيروفي باولو جيريرو.



فيما توج تشيلسي بأول ألقابه في كأس العالم للأندية في نسخة 2021 التي أقيمت بدولة الإمارات علي حساب بالميراس البرازيلي بنتيجة 2-1.

السجل التاريخي لأبطال مونديال الأندية

جدير بالذكر أن بطولة مونديال الأندية سبق وحصلت ثلاث أندية برازيلية على اللقب مقابل 9 فرق أوروبية، واحتكرت فرق القارة العجوز ألقاب آخر 11 نسخة وبالتحديد منذ عام 2013 وحتى 2024.

وفرضت الأندية البرازيلية سيطرتها على البطولة في أول ثلاث نسخ منها، بينما كان الإيطالي ميلان أول نادي أوروبي يتوج بالبطولة في عام 2007، بعد فوزه في النهائي على بوكا جونيوز الأرجنتيني.

ويعتبر ريال مدريد الإسباني أكثر الفرق نجاحًا في المسابقة بعد تتويجه بها 5 مرات سابقًا، بجانب غريمه التقليدي برشلونة 3 مرات، بينما حققت 4 أندية إنجليزية البطولة، بدءًا بمانشستر يونايتد عام 2008، وليفربول وتشيلسي ومانشستر سيتي أعوام 2019 و2021 و2023 على التوالي.

سجل أبطال مونديال الأندية

1- ريال مدريد الإسبانى- 5 مرات ( 2014، 2016، 2017،2018،2022).

2- برشلونة الإسبانى- 3 مرات ( 2009، 2011،2015).

3- كورينثيانز البرازيلى- مرتين ( 2000،2012).

4- بايرن ميونيخ الألمانى- مرتين ( 2013،2020).

5- ليفربول الإنجليزى- مرة واحدة (2019).

6- تشيلسي الإنجليزى- مرة واحدة (2021).

7- ميلان الإيطالى - مرة واحدة (2007).

8- مانشستر يونايتد الإنجليزى - مرة واحدة.(2008)

9- إنتر ميلان الإيطالى - مرة واحدة (2010).

10- ساو باولو البرازيلى - مرة واحدة (2005).

11- إنترناسيونال البرازيلى - مرة واحدة (2006).

12- مانشستر سيتي الإنجليزي - مرة واحدة (2023).

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