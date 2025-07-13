استعدادات أمنية مكثفة أمام ملعب ميتلايف قبل نهائي كاس العالم للأندية (صور)

كأس العالم للأندية، كثف رجال الأمن الاستعدادات الأمنية أمام ملعب ميتلايف بولاية نيوجيرسي الأمريكية قبل مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي وتشيلسي الإنجليزي، مساء اليوم الأحد، في نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

موعد نهائى كأس العالم للأندية بين تشيلسي وباريس سان جيرمان

وتنطلق مباراة تشيلسي وباريس سان جيرمان في نهائي كأس العالم للأندية 2025، اليوم الأحد 13 يوليو 2025، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ضد تشيلسي

وحصلت شبكة "DAZN" على حقوق بث مباريات بطولة كأس العالم للأندية 2025، بشكل مجاني، ويتم نقل كافة المباريات من خلالها، وتنقل أيضًا على القمر الصناعى نايل سات عبر قناة إم بي سي مصر 2، وقناة MBC Actoin المفتوحة المجانية الناقلة بث مباشر.



تردد قناة MBC MASR 2 (HD) الناقلة مجانًا لمباراة بي إس جي وتشيلسي على الهواء مباشرة



القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12322.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.



تردد قناة MBC MASR 2 (SD) المجانية المفتوحة الناقلة لمباراة تشيلسي وباريس سان جيرمان



القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12015.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.



تردد قناة MBC MASR ACTION المجانية المفتوحة الناقلة لمباراة تشيلسي ضد بي إس جي بث مباشر

القمر الصناعي: نايل سات.



التردد: 11470.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

ويسعى باريس سان جيرمان للتتويج بأول ألقابه في كأس العالم للأندية بعد موسم تاريخي تحت قيادة الإسباني لويس إنريكي، فيما يسعى البلوز لحصد لقبه الثاني بمونديال الأندية.

وكان باريس سان جيرمان حجز مقعده في المباراة النهائية في مونديال الأندية للمرة الأولى في تاريخه بعدما حقق فوزًا عريضًا على ريال مدريد الإسباني برباعية نظيفة في الدور نصف النهائي.



كما حقق فريق تشيلسي فوزًا مثيرًا على فلومينينسي البرازيلي بهدفين دون مقابل سجلهما الوافد الجديد جواو بيدرو في الدور نصف النهائي.



وتعد هذه المرة الثالثة التي ينجح فيها تشيلسي بالوصول إلى المباراة النهائية في بطولة كأس العالم للأندية، بعدما وصل إلى نهائي نسخة 2012 ونهائي نسخة 2021.

وخسر تشيلسي نهائي نسخة 2012 التي أقيمت في اليابان أمام كورينثيانز البرازيلي بهدف نظيف سجله البيروفي باولو جيريرو.



فيما توج تشيلسي بأول ألقابه في كأس العالم للأندية في نسخة 2021 التي أقيمت بدولة الإمارات علي حساب بالميراس البرازيلي بنتيجة 2-1.

السجل التاريخي لأبطال مونديال الأندية

جدير بالذكر أن بطولة مونديال الأندية سبق وحصلت ثلاث أندية برازيلية على اللقب مقابل 9 فرق أوروبية، واحتكرت فرق القارة العجوز ألقاب آخر 11 نسخة وبالتحديد منذ عام 2013 وحتى 2024.

وفرضت الأندية البرازيلية سيطرتها على البطولة في أول ثلاث نسخ منها، بينما بات الإيطالي ميلان أول نادي أوروبي يتوج بالبطولة في عام 2007، بعد فوزه في النهائي على بوكا جونيوز الأرجنتيني.

ويعتبر ريال مدريد الإسباني أكثر الفرق نجاحًا في المسابقة بعد تتويجه بها 5 مرات سابقًا، بجانب غريمه التقليدي برشلونة 3 مرات، بينما حققت 4 أندية إنجليزية البطولة، بدءًا بمانشستر يونايتد عام 2008، وليفربول وتشيلسي ومانشستر سيتي أعوام 2019 و2021 و2023 على التوالي.

سجل أبطال مونديال الأندية

1- ريال مدريد الإسبانى- 5 مرات (2014، 2016، 2017،2018،2022).

2- برشلونة الإسبانى- 3 مرات (2009، 2011،2015).

3- كورينثيانز البرازيلى- مرتين (2000،2012).

4- بايرن ميونيخ الألمانى- مرتين (2013،2020).

5- ليفربول الإنجليزى- مرة واحدة (2019).

6- تشيلسي الإنجليزى- مرة واحدة (2021).

7- ميلان الإيطالى - مرة واحدة (2007).

8- مانشستر يونايتد الإنجليزى - مرة واحدة.(2008)

9- إنتر ميلان الإيطالى - مرة واحدة (2010).

10- ساو باولو البرازيلى - مرة واحدة (2005).

11- إنترناسيونال البرازيلى - مرة واحدة (2006).

12- مانشستر سيتي الإنجليزي - مرة واحدة (2023).

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