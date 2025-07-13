الأحد 13 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

أحمد سعد يعلن عن دويتو جديد يجمعه بالفنانة روبي

احمد سعد
احمد سعد

أعلن الفنان أحمد سعد عن دويتو جديد يجمعه بالفنانة روبي، وذلك من خلال بوستر نشره عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وأكد أن الأغنية سوف تطرح عبر المنصات المختلفة يوم 16 من شهر يوليو الجاري.

الأغنية الجديد تحمل اسم “تاني”، وهي من كلمات فلبينو أحمد ولحن وتوزيع احمد طارق يحيي.

 

ألبوم أحمد سعد الجديد

من جانب آخر يتعاون الشاعر الغنائي فلبينو أحمد مع الفنان أحمد سعد في ألبومه الجديد “بيستهبل” في خمسة أغاني راقصة ويأتي ذلك بعد نجاحهما سويا في عدد من الأغاني ومن أبرزهم ديو “ياليالي”

 

ويأتي ألبوم أحمد سعد الجديد بـ 10 أغاني  وهي: بيستهبل، تاني، اتحسدنا، بطة، مكسرات، أخويا، بلونة، حبيبي ياه ياه، اتك تك، شفتشي

ويغني أحمد سعد للمرة الأولى مع مروان موسى وعفرتو في تريو حبيبي ياه ياه.

ومن ناحية أخرى، حرص الفنان أحمد سعد ، على طمأنة جمهوره بعد الحادث الذي تعرض له بسيارته، مشيرا إلى أنه بصحة جيدة.

 

وقال أحمد سعد في تصريح خاص لفيتو: “أنا الحمد الله بخير وبطمن كل جمهوري، لله ما أعطى ولله ما أخذ، أنا مش بفكر في أي حاجة خالص ربنا هو الذي أعطى السيارة لي، والحادثة فدت أولادي وبيتي وحياتي والحمد لله ربنا العالمين”.

وتعرض الفنان أحمد سعد، لحادث سير، وذلك عقب تجربة القيادة لسيارته الحديثة، قبل تعليق اللوحات المعدنية للسيارة.

و نشر “سعد”، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” صورة لسيارته المهشمة معلقًا بقوله: “لله ما أعطى ولله ما أخذ - كنت بجربها - ورايح أعلق نمرها، ولكن حصلي حادث - بس الحمد لله أنا وأولادي وزوجتي بخير”.

 

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أحمد سعد روبي المطرب أحمد سعد

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