الشاعر فلبينو أحمد يشارك في ألبوم أحمد سعد الجديد

يستعد الفنان أحمد سعد، خلال الفترة المقبلة لطرح أحدث ألبوماته الغنائية بعنوان “بيستهبل”، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه في آخر ألبوماته “حبيبتا ”

ألبوم أحمد سعد الجديد

و يتعاون الشاعر الغنائي فلبينو أحمد مع الفنان أحمد سعد في ألبومه الجديد “بيستهبل” في خمسة أغاني راقصة ويأتي ذلك بعد نجاحهما سويا في عدد من الأغاني ومن أبرزهم ديو “ياليالي”

ويأتي ألبوم أحمد سعد الجديد بـ 10 أغاني وهي: بيستهبل، تاني، اتحسدنا، بطة، مكسرات، أخويا، بلونة، حبيبي ياه ياه، اتك تك، شفتشي

ويغني أحمد سعد للمرة الأولى مع مروان موسى وعقرتو في تريو حبيبي ياه ياه.

ومن ناحية أخرى، حرص الفنان أحمد سعد ، على طمأنة جمهوره بعد الحادث الذي تعرض له بسيارته، مشيرا إلى أنه بصحة جيدة.

وقال أحمد سعد في تصريح خاص لفيتو: “أنا الحمد الله بخير وبطمن كل جمهوري، لله ما أعطى ولله ما أخذ، أنا مش بفكر في أي حاجة خالص ربنا هو الذي أعطى السيارة لي، والحادثة فدت أولادي وبيتي وحياتي والحمد لله ربنا العالمين”.

وتعرض الفنان أحمد سعد، لحادث سير، وذلك عقب تجربة القيادة لسيارته الحديثة، قبل تعليق اللوحات المعدنية للسيارة.

و نشر “سعد”، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” صورة لسيارته المهشمة معلقًا بقوله: “لله ما أعطى ولله ما أخذ - كنت بجربها - ورايح أعلق نمرها، ولكن حصلي حادث - بس الحمد لله أنا وأولادي وزوجتي بخير”

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