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ثقافة وفنون

أحمد سعد يشعل حفل الجامعة الأمريكية، ويحيي الأوائل

أحمد سعد، فيتو
أحمد سعد، فيتو

أحيا النجم أحمد سعد حفلا غنائيا جديدا خلال الساعات الماضية بالجامعة الأمريكية والذي امتد حتى الساعات الأولى من صباح اليوم في بداية موسم صيفي حافل بالحفلات حيث يستعد "سعد" لإمتاع جمهوره بمجموعة كبيرة من الحفلات داخل وخارج مصر.


حفل "سعد" الأخير جاء بمناسبة تخريج دفعة جديدة من الجامعة الأمريكية حيث كان الاختيار الأول للطلاب ليقدم واحدة من أضخم حفلات الموسم بحضور الآلاف من الطلاب.

 

وقدم سعد عددا كبيرا من الأغنيات الحديثة والسابقة التي حققت نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية منها "اليوم الحلو ده ووسع وسع وألف مرة" وغيرها من الأغنيات التي تفاعل معها الجمهور.

 

وفي لفتة طيبة من النجم أحمد سعد حيا الطلاب الأوائل على الدفعة الجديدة وسط صيحات كبيرة من الجمهور ليبادل الجميع التحية على تفاعلهم الكبير.

ويسعى النجم أحمد سعد لتقديم موسم غنائي خاص ومختلف بدأه من الساحل الشمالي والجامعة الأمريكية ونادي الشمس عدد كبير من المفاجآت لجمهوره بين أغان جديدة وحفلات مختلفة داخل وخارج مصر ليواصل نجاحاته المتتالية.

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