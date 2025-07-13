البث المباشر لمباراة باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية 2025

تبحث الجماهير عشاق الكرة العالمية للبث المباشر لمباراة باريس سان جيرمان الفرنسي وتشيلسي الإنجليزي، مساء اليوم الأحد في نهائي بطولةكأس العالم للأندية2025 المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

موعد نهائى كأس العالم للأندية بين تشيلسي وباريس سان جيرمان

وتنطلق مباراة تشيلسي وباريس سان جيرمان في نهائي كأس العالم للأندية 2025، اليوم الأحد 13 يوليو 2025، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ضد تشيلسي

وحصلت شبكة "DAZN" على حقوق بث مباريات بطولة كأس العالم للأندية 2025، بشكل مجاني، ويتم نقل كافة المباريات من خلالها، وتنقل أيضًا على القمر الصناعى نايل سات عبر قناة إم بي سي مصر 2، وقناة MBC Actoin المفتوحة المجانية الناقلة بث مباشر.



تردد قناة MBC MASR 2 (HD) الناقلة مجانًا لمباراة بي إس جي وتشيلسي على الهواء مباشرة



القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12322.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.



تردد قناة MBC MASR 2 (SD) المجانية المفتوحة الناقلة لمباراة تشيلسي وباريس سان جيرمان



القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12015.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.



تردد قناة MBC MASR ACTION المجانية المفتوحة الناقلة لمباراة تشيلسي ضد بي إس جي بث مباشر

القمر الصناعي: نايل سات.



التردد: 11470.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

وكان باريس سان جيرمان حجز مقعده في المباراة النهائية في مونديال الأندية للمرة الأولى في تاريخه بعدما حقق فوزًا عريضًا على ريال مدريد الإسباني برباعية نظيفة في الدور نصف النهائي.



كما حقق فريق تشيلسي فوزًا مثيرًا على فلومينينسي البرازيلي بهدفين دون مقابل سجلهما الوافد الجديد جواو بيدرو في الدور نصف النهائي.



وتعد هذه المرة الثالثة التي ينجح فيها تشيلسي بالوصول إلى المباراة النهائية في بطولة كأس العالم للأندية، بعدما وصل إلى نهائي نسخة 2012 ونهائي نسخة 2021.

وخسر تشيلسي نهائي نسخة 2012 التي أقيمت في اليابان أمام كورينثيانز البرازيلي بهدف نظيف سجله البيروفي باولو جيريرو.



فيما توج تشيلسي بأول ألقابه في كأس العالم للأندية في نسخة 2021 التي أقيمت بدولة الإمارات علي حساب بالميراس البرازيلي بنتيجة 2-1.

ويدخل تشيلسي مواجهة الليلة بعد فترة قصيرة من احتفاله بمرور 120 على تأسيسه، تحديدًا، مارس الماضي، بينما باريس سان جيرمان بعمر 55 عامًا، يعد أصغر فريق أوروبي في كأس العالم للأندية 2025، ما يعني وجود فارق بينهما 65 عامًا.

فيما يسعى باريس سان جيرمان لتحقيق 5 ألقاب من أصل 5 بطولات شارك فيها هذا الموسم. ولم يشارك أي فريق من المشاركين ببطولة كأس العالم للأندية 2025، أكثر من لقب الموسم الجاري.

باريس سان جيرمان ضد تشيلسي

يعد الثنائي جيانلويجي دوناروما، حارس باريس سان جيرمان ومايك بيندرز، حارس تشيلسي، هما ثاني أطول لاعبين في مونديال الأندية (مترين)، بعد جوستافو راماليو، حارس فلومينينسي البرازيلي، الذي يفرق بسنتيمتر واحد.

هذا ويعد ماركينيوس، قائد باريس سان جيرمان، هو اللاعب الأكثر مشاركة دوليًا بين الفريقين، بـ 99 مباراة مع منتخب البرازيلي، يليه زميله في الفريق، المغربي أشرف حكيمي ب، 85 مباراة مع أسود الأطلس.

قطع فيتينيا، نجم باريس سان جيرمان، أكبر مسافة في بطولة المونديال بـ 69.4 كيلومترًا، ومن بعده يأتي فيران جارسيا، لاعب ريال مدريد بـ 65.19 كيلومترًا.

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