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رياضة

بعد إعلان سيراميكا رحيله، تعرف على أرقام محمد شكري صفقة الأهلي المنتظرة

محمد شكري
محمد شكري

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا بشكل رسمي، رحيل محمد شكري عن صفوفه، تمهيدا لانضمامه لصفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشرت الصفحة الرسمية لـ سيراميكا عبر موقع التواصل الاجتماعي رسالة وداع للاعب جاءت كالتالي: “الظهير الطائر محمد شكري.. شكرًا على كل ما قدمته للفريق ونتمنى لك التوفيق في خطوتك القادمة”. 

الأهلي ينهي اتفاقه مع سيراميكا لضم محمد شكري

وكان النادي الأهلي أنهي اتفاقه مع فريق سيراميكا كليوباترا للتعاقد مع محمد شكري، الظهير الأيسر للفريق، لتدعيم الجبهة اليسرى، خلال الانتقالات الصيفية الجارية. 

ويسعى الأهلي لتدعيم الجبهة اليسرى بعد رحيل المغربي يحيى عطية الله، وقبله التونسي علي معلول.

أرقام محمد شكري صفقة الأهلي المنتظرة

وشارك محمد شكري صفقة الأهلي المنتظرة، رفقة كل الأندية التي لعب لها في 92 مباراة، باجمالي 7.395 دقيقة، في جميع البطولات، نجح خلالها في تسجيل هدفين، وصناعة 11 أخرين، كما حصل علي 11 بطاقة صفراء، بينما لم يتعرض للطرد في أي مباراة. 

جدير بالذكر أن شكري، بدأ مسيرته الكروية ضمن قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، قبل أن يتم تصعيده إلى الفريق الأول بالنادي خلال فترة قيادة المدرب السويسري رينيه فايلر.

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