الأحد 13 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رئيس اقتصادية قناة السويس يشهد وضع حجر أساس مصنع حياة إيجيبت

وضع حجر أساس مصنع
وضع حجر أساس مصنع حياة إيجيبت

شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم، مراسم الاحتفال بوضع حجر أساس خطوط إنتاج جديدة لمصنع "حياة إيجيبت" التركي للمنتجات الصحية، على مساحة 30 ألف م2 بنطاق المطور الصناعي "أوراسكوم للمناطق الصناعية" داخل منطقة السخنة المتكاملة التابعة للهيئة، وتختص التوسعات الجديدة في خطوط إنتاج المصنع بإنتاج المنتجات الصحية غير النسيجية باستثمارات تبلغ 44 مليون دولار وهو ما يعادل 2,2 مليار جينه. 

رئيس اقتصادية قناة السويس يتفقد منطقة "القنطرة غرب الصناعية" (صور)

رئيس اقتصادية قناة السويس يلتقي 30 سفيرًا من رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية بالخارج

 

التكلفة الإجمالية للمشروع 

وتتيح هذه التوسعات الإنتاجية أكثر من 400 فرصة عمل مباشرة، على أن تُخصص نسبة 75% من إجمالي الإنتاج للتصدير الخارجي، ومن المخطط بدء تشغيل هذه الخطوط بحلول مارس 2026.

وقد حضر مراسم الاحتفال: اللواء طارق الشاذلي، محافظ السويس، وصالح موتلو شن، السفير التركي بالقاهرة، وشينول كيسرلي أوغلو، مدير عام حياة إيجيبت، بالإضافة لعدد من القيادات التنفيذية لاقتصادية قناة السويس، وممثلي المطور الصناعي "أوراسكوم للمناطق الصناعية". 

جانب من وضع حجر الأساس، فيتو
جانب من وضع حجر الأساس، فيتو
جانب من وضع حجر الأساس، فيتو
جانب من وضع حجر الأساس، فيتو

وعلى هامش مراسم الاحتفال صرح  وليد جمال الدين، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قد نجحت في الفترة الأخيرة في جذب استثمارات متنوعة في القطاعات المستهدف توطينها باستراتيجية الهيئة.

ولفت إلى أن توسعات شركة "حياة إيجيبت" تضيف فصلًا جديدًا للاستثمارات التركية داخل المنطقة الاقتصادية التي وصل عددها حتى الآن لـ 18 شركة في قطاعات متنوعة أبرزها المنسوجات والملابس الجاهزة، والمنتجات الصحية، فيما بلغت استثماراتها الإجمالية نحو 793,8 مليون دولار، منها 10 شركات بمنطقة السخنة المتكاملة باستثمارات 508 مليون دولار، و8 شركات بالقنطرة غرب بتكاليف استثمارية 285,8 مليون دولار. 

جانب من وضع حجر الأساس، فيتو
جانب من وضع حجر الأساس، فيتو
جانب من وضع حجر الأساس، فيتو
جانب من وضع حجر الأساس، فيتو
جانب من وضع حجر الأساس، فيتو
جانب من وضع حجر الأساس، فيتو

توسع في المشروعات 

وأضاف رئيس اقتصادية قناة السويس أن هذه التوسعات تعكس الثقة الكبرى من جانب المستثمرين الأتراك في مناخ الاستثمار داخل الهيئة، وذلك بعد الجهود الترويجية الحثيثة التي بذلتها اقتصادية قناة السويس في الفترة الماضية، والاستثمارات الضخمة التي ضختها لتجهيز البنية التحتية والمرافق وفق أحدث المواصفات العالمية، فضلًا عن جهود رقمنة خدمات الشباك الواحد لتحسين تجربة المستثمرين والتغلب على التحديات كافة التي تواجههم. 

وأعرب رئيس اقتصادية قناة السويس كذلك عن تطلعه للمزيد من الاستثمارات من مختلف دول العالم؛ لتحقيق رؤية الهيئة في توطين وتعميق الصناعة في القطاعات المستهدفة، وكذا تعزيز الصادرات المصرية للخارج، لا سيما في ظل ما تتمتع به الدولة المصرية حاليًا من استقرار ونمو على الصعيدين السياسي والاقتصادي، وعلاقات دولية متميزة، وهو ما يعد من الركائز الأساسية لجذب الاستثمار، وتحويل مصر لقاعدة صناعية، ومركز عالمي للخدمات اللوجستية. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اقتصادية قناة السويس العين السخنة مشروعات العين السخنة وليد جمال الدين

مواد متعلقة

أسامة ربيع يشهد توقيع بروتوكول بين هيئة قناة السويس وبنك مصر للتعاون في مشروعات التطوير العقاري

رئيس اقتصادية قناة السويس يتفقد منطقة "القنطرة غرب الصناعية" (صور)

رئيس اقتصادية قناة السويس يلتقي 30 سفيرًا من رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية بالخارج

اقتصادية قناة السويس تشارك في افتتاح المعرض الطبي الإفريقي (صور)

الأكثر قراءة

عاجل| اعرف نتيجتك دلوقتي، برقم الجلوس كيفية الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2025

نتيجة الدبلومات الفنية، مؤشرات كليات ومعاهد نظام 3 سنوات

بعد اعتمادها رسميا، رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 في محافظة الدقهلية

نتيجة الدبلومات الفنية، كليات تقبل طلاب الدبلوم الصناعي بنظام 3 سنوات

نتيجة الدبلومات الفنية 2025، عدد الطلاب الراسبين والباقين للدور الثاني

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025

مروة عماد الأولى بالدبلومات: التعليم الفني هو المستقبل وحلمي أبقى مهندسة زراعية

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز اليوم الأحد بالسوق المحلية

كيف تستعلم عن مقر لجنتك الانتخابية من خلال تطبيق الهاتف المحمول؟

السبيط يصل إلى 350 جنيهًا، سعر السمك اليوم الأحد 13 يوليو 2025

4 طرق لمعرفة لجنتك الانتخابية للتصويت في انتخابات "الشيوخ"، تعرف عليها

المزيد

انفوجراف

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 في أرقام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية شخص يشرب الخمر في المنام وعلاقتها بتحذير من خسارة محتملة

صفر شهر الخير لهذه الأسباب، تعرف عليها

تفسير رؤية القطن في المنام وعلاقتها بالحصول على ميراث قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية