رئيس مياه القناة: تأمين كامل للخدمات بلجان الثانوية العامة

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأحد، التأمين الكامل بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي لجميع لجان الثانوية العامة والاستراحات الخاصة بالمراقبين المغتربين بمحافظات إقليم القناة " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد".

وتقديم كافة أوجه الدعم اللازم، وذلك بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم والجهاز التنفيذي بمحافظات القناة، وذلك للاستجابة الفورية والسريعة لأي بلاغات، زالاستمرار في تقديم خدمات متميزة ومستدامة للمواطنين.

تأمين خطة شاملة

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مياه القناة، أنه تم وضع خطة عمل شاملة وتشكيل لجان فنية، وذلك لمتابعة أى أعطال مفاجئة قد تحدث في خطوط شبكات مياه الشرب أو الصرف الصحي، بالإضافة للقيام بأعمال التسليك والتطهير لشبكات الصرف ومطابق الغرف الخاصة بخطوط الصرف الداخلية والخارجية في محيط لجان امتحانات الثانوية العامة واستراحات المراقبين المغتربين بمحافظات " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد".

استمرار رفع درجة الاستعداد

وقال رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، على استمرار رفع درجة الاستعداد في جميع قطاعات ومناطق الشركة سواء مياه الشرب أو الصرف الصحي خلال فترة أجراء امتحانات الثانوية العامة لمتابعة جميع المدارس والاستراحات الخاصة بالمراقبين لتوفير مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم والاجهزة التنفيذية " بالسويس، والإسماعيلية، وبورسعيد" وذلك لتحقيق وتوفير احتياجات الطلاب والطالبات والمعلمين والقائمين علي عملية المراقبة، خلال فترة الامتحانات في اللجان أو الاستراحات الخاصة بالمغتربين.

تعليمات مشددة لمتابعة الخدمات بلجان الثانوية العامة

كما أضاف اللواء عبد الحميد عصمت، إنه أصدر تعليمات مشددة على جميع رؤساء القطاعات والمناطق في محافظات إقليم القناة "السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، بالمرور وتفقد محطات وشبكات خطوط مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك لمتابعة سير وانتظام العمل علي أرض الواقع والعمل فورًا على حل أي مشكلات أو معوقات قد تحدث، وذلك من أجل الاستمرار في تقديم خدمات أفضل ومتميزة للمواطنين.

وأشار اللواء عبد الحميد عصمت، أننا مستمرون في زيادة ضخ وضغط كميات من مياه الشرب المنتجة من محطات محافظات إقليم القناة " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، والأخذ في الاعتبار أوقات الذروة وارتفاع معدلات استهلاك المياه، في ظل ارتفاع درجات الحرارة، حيث يتم عمل التطهير اللازم لجميع الشبكات وخطوط الصرف الصحي، حتى تستوعب أي زيادة متوقعة، مع المتابعة المستمرة على مدار الساعة لفرق الطوارئ للتعامل الفوري والسريع مع أي أحداث طارئة.

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