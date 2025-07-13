موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2025، الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب دبلوم السياحة 3 سنوات

تنسيق الدبلومات الفنية 2025.. بعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2025، يترقب الطلاب موعد انطلاق مرحلة تنسيق القبول بالجامعات 2025، لطلاب الشهادات الفنية بنظام 3 و5 سنوات.

ويتزايد البحث عبر شبكة المعلومات الدولية، عن موعد تنسيق دبلوم سياحة 2025 نظام 3 سنوات، وعن الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب دبلوم السياحة 2025.

وتستعرض بوابة فيتو في هذا التقرير موعد انطلاق تنسيق دبلوم سياحة نظام 3 سنوات.

موعد انطلاق تنسيق دبلوم سياحة نظام 3 سنوات

أكدت مصادر مطلعة بوزارة التعليم العالي، أن موعد تنسيق دبلوم سياحة نظام 3 سنوات، عادة ما يكون عقب انتهاء تنسيق القبول بالجامعات لطلاب الثانوية العامة، حيث تنتهي المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات في شهر سبتمبر، لتبدأ بعدها مرحلة تنسيق الدبلومات الفنية.

وتعلن وزارة التعليم العالي رسميا مواعيد انطلاق تنسيق الدبلومات الفنية وتنسيق دبلوم سياحة 3 سنوات، ويبدأ تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الالكتروني.

كليات تقبل طلاب دبلوم سياحة نظام 3 سنوات

أعلن وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور، الكليات التي تقبل طلاب دبلوم السياحة نظام 3 سنوات، في القرار الوزاري الصادر عنه برقم 1177، والذي يوضح قواعد القبول بالجامعات والمعاهد المصرية الحكومية 2025.

وجاءت الكليات التي تقبل طلاب دبلوم السياحة 3 سنوات كالتالي:

برنامج التعليم التبادلي بكلية السياحة والفنادق جامعة حلوان.

برنامج إدارة وتشغيل المطاعم تعليم تبادلي بكلية السياحة والفنادق جامعة الإسكندرية.

برنامج التعليم التبادلي بكلية السياحة والفنادق جامعة الفيوم.

برنامج إدارة وتشغيل المطاعم (تعليم تبادلي) بكلية السياحة والفنادق جامعة مدينة السادات.

المعاهد العالية للسياحة والفنادق.

المعاهد المتوسطة للسياحة والفنادق.

كليات ومعاهد تقبل طلاب دبلوم سياحة نظام 3 سنوات

هناك مجموعة من الكليات والمعاهد التي تقبل طلاب الدبلومات الفنية، دبلوم سياحة نظام 3 سنوات وهي كالتالي:

كلية السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان

تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي جامعة الفيوم

كلية السياحة والفنادق تعليم تبادلى أسكندرية

الجامعة العمالية شعبة الفندقة مدينة نصر

معهد الألسن العالي شعبة سياحه وفنادق مدينة نصر

العالي دراسات نوعية سياحة وفنادق جيزة

العالي سياحه وفنادق 6 أكتوبر

الفني للفنادق المطرية

الفني للفنادق بور سعيد

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية شرق بورسعيد

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة

العالي النوعية سياحه وفنادق وإرشاد السياحي مصر جديدة

العالي قاهرة سياحة وفنادق مقطم

الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم

المصري العالي سياحه وفنادق بمصر الجديدة

المعهد العالى للسياحة والفنادق بمدينة بدر

العالي للسياحه والفنادق وإرشاد السياحي بأبي قير

العالي سياحة وفنادق الغردقة

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