إصابة شخصين في انفجار داخل شركة صيانة تكييفات ببنها

شهدت منطقة شارع كلية العلوم بمدينة بنها القليوبية، وقوع انفجار مفاجئ داخل شركة لصيانة التكييفات، ما أسفر عن إصابة شخصين.

إصابة شخصين في انفجار مفاجئ داخل شركة لصيانة تكييفات ببنها

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بلاغًا بوقوع دوي انفجار أسفل عقار مكوّن من 5 طوابق. وبالانتقال والفحص، تبيّن أن الانفجار ناتج عن انفجار "كباس" أثناء أعمال صيانة داخل الشركة، وليس نتيجة مشاجرة كما ورد في البلاغ الأولي.

تم نقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي لتلقي الإسعافات اللازمة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

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