الأحد 13 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إصابة شخصين في انفجار داخل شركة صيانة تكييفات ببنها

اسعاف
اسعاف

شهدت منطقة شارع كلية العلوم بمدينة بنها القليوبية، وقوع انفجار مفاجئ داخل شركة لصيانة التكييفات، ما أسفر عن إصابة شخصين.

الداخلية تكشف ملابسات فيديو ترويع أطفال باستخدام كلب وعصا خشبية في القليوبية

غرفة القليوبية: البرنامج الجديد لرد أعباء التصدير خطوة لتحقيق 145 مليار دولار صادرات

إصابة شخصين في انفجار مفاجئ داخل شركة لصيانة تكييفات ببنها 

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بلاغًا بوقوع دوي انفجار أسفل عقار مكوّن من 5 طوابق. وبالانتقال والفحص، تبيّن أن الانفجار ناتج عن انفجار "كباس" أثناء أعمال صيانة داخل الشركة، وليس نتيجة مشاجرة كما ورد في البلاغ الأولي.

تم نقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي  لتلقي الإسعافات اللازمة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية مديرية أمن القليوبية بنها

مواد متعلقة

انتظام سير أعمال اختبارات القدرات للطلاب الثانوية العامة بجامعة بنها

المؤبد لبائع وعامل وتغريمهما 100 ألف جنيه للاتجار بالمخدرات القليوبية

15 مرشحًا يتنافسون على مقاعد الفردي بمجلس الشيوخ في بنها مع غلق باب الترشح

12 مرشحًا حتى الآن، لجنة محكمة بنها تتلقى طلبات مرشحين جديدين اليوم

الأكثر قراءة

نتيجة الدبلومات الفنية، مؤشرات كليات ومعاهد نظام 3 سنوات

الأهلي يفاوض كولر لإنهاء أزمة الشرط الجزائي

الإعدام لإخواني اشترك مع آخرين في قتل اللواء نبيل فراج

بموت ألحقوني، استغاثة الشاب الباكي تثير حزن المصريين، والنشطاء: مبتلى بمرض سيدنا أيوب

زغلول صيام يكتب: عندما يعسكر الأهلي والمصري في تونس وبيراميدز في تركيا تأكد أن «خيبتنا» ثقيلة!

الزمالك يستعد للإعلان عن صفقة جديدة

إصابة أحمد حسام مدافع الزمالك بقطع في الرباط الصليبي

رسائل السيسي لرؤساء أنجولا وغينيا الاستوائية وغانا (صور)

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الأحد

استقرار أسعار الأرز اليوم الأحد بالسوق المحلية

كيف تستعلم عن مقر لجنتك الانتخابية من خلال تطبيق الهاتف المحمول؟

السبيط يصل إلى 350 جنيهًا، سعر السمك اليوم الأحد 13 يوليو 2025

المزيد

انفوجراف

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 في أرقام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حديث نبوي عن شهر صفر، تعرف عليه

تفسير رؤية شخص يشرب الخمر في المنام وعلاقتها بتحذير من خسارة محتملة

صفر شهر الخير لهذه الأسباب، تعرف عليها

المزيد
الجريدة الرسمية