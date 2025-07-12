الداخلية تكشف ملابسات فيديو لترويج المخدرات على دراجة نارية بالقليوبية، وضبط المتهمين

كشفت وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه شخصان يستقلان دراجة نارية أثناء قيامهما بـترويج المواد المخدرة بمحافظة القليوبية.

وفور تداول الفيديو، باشرت الأجهزة الأمنية فحصه، ونجحت في تحديد هوية المتهمين، حيث تبين أنهما شخصان لهما معلومات جنائية، ويقيمان بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية.

وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت القوات من ضبط المتهمين أثناء ترويجهما المواد المخدرة باستخدام دراجة نارية مملوكة لأحدهما، وضُبط بحوزتهما: كمية من مخدري الحشيش والهيروين وسلاح ناري فرد خرطوش ومبلغ مالي يُشتبه في كونه من متحصلات نشاطهما الإجرامي.

وبمواجهتهما، اعترفا تفصيليًا بارتكاب الواقعة ومزاولتهما نشاط الإتجار بالمواد المخدرة، واستخدام الدراجة النارية في التنقل والترويج.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل المتهمان إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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