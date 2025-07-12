السبت 12 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الداخلية تكشف ملابسات فيديو لترويج المخدرات على دراجة نارية بالقليوبية، وضبط المتهمين

الداخلية تكشف ملابسات
الداخلية تكشف ملابسات فيديو لترويج المخدرات على دراجة نارية

كشفت وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه شخصان يستقلان دراجة نارية أثناء قيامهما بـترويج المواد المخدرة بمحافظة القليوبية.

وفور تداول الفيديو، باشرت الأجهزة الأمنية فحصه، ونجحت في تحديد هوية المتهمين، حيث تبين أنهما شخصان لهما معلومات جنائية، ويقيمان بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية.

القبض على بلطجى إمبابة بتهمة إجبار قائد سيارة على دفع أموال له

الداخلية تكشف ملابسات الاعتداء على سائق "أجرة" بالمنيا وتضبط المتهمين

وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت القوات من ضبط المتهمين أثناء ترويجهما المواد المخدرة باستخدام دراجة نارية مملوكة لأحدهما، وضُبط بحوزتهما: كمية من مخدري الحشيش والهيروين وسلاح ناري فرد خرطوش ومبلغ مالي يُشتبه في كونه من متحصلات نشاطهما الإجرامي.

وبمواجهتهما، اعترفا تفصيليًا بارتكاب الواقعة ومزاولتهما نشاط الإتجار بالمواد المخدرة، واستخدام الدراجة النارية في التنقل والترويج.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل المتهمان إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاتجار بالمواد المخدرة النيابة العامة وزارة الداخلية محافظة القليوبية ضبط المتهمين قسم شرطة الخصوص فيديو متداول

مواد متعلقة

القبض على بلطجى إمبابة بتهمة إجبار قائد سيارة على دفع أموال له

الداخلية تكشف ملابسات الاعتداء على سائق "أجرة" بالمنيا وتضبط المتهمين

بسبب قطع أثاث، الأمن يكشف ملابسات فيديو اعتداء شخص ونجله على آخر بالمعصرة

الأمن يكشف ملابسات فيديو اصطدام قائد تروسيكل بأحد أفراد المرور في الهرم

ضبط قائد سيارة نقل بدون لوحات على كوبرى بلبيس بالشرقية

ضبط 28 ألف عبوة سجائر مهربة في مطروح

خلاف على أولوية المرور ينتهي بمشاجرة في المرج

مصدر أمني: لا خسائر بشرية في حريق محول الكهرباء بالشرقية

الأكثر قراءة

ارتفاع الأمواج يتجاوز الـ2متر، الأرصاد تحذر المصطافين من هذه الشواطئ

محافظة القاهرة يتابع عمليات إصلاح الهبوط الأرضي أسفل كوبرى التجنيد ( صور)

تعويض مستخدمي الإنترنت الأرضى بـ10 جيجا بعد حريق السنترال، كيف تحصل عليها؟

مصدر يفجر مفاجأة: حارس الزمالك يرحل إلى هذا النادي بعد التعاقد مع المهدي سليمان

هل تشهد نتيجة الثانوية العامة 2025 مفاجآت؟ رفعت فياض يوضح

طارق يحيى لـ مسئولي الزمالك: اللاعب ده لازم يرجع فورًا

الراجل يتقدم ببلاغ ضدي، مصطفى يونس يوجه رسالة نارية لمجلس إدارة الأهلي

حريق هائل يلتهم شقة سكنية في مرسى مطروح (صور)

خدمات

المزيد

أسعار الذهب اليوم السبت 12- 7- 2025 في قطر

كيفية حساب مكافأة نهاية الخدمة للموظفين وفقًا للقانون

ما هي بطاقة الإيداع للشركات في بنك مصر؟

موقف القانون من تشجيع الأطفال على التدخين

المزيد

انفوجراف

الشروط والمستندات المطلوبة للتقديم بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض للعام الدراسي 2025-2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما المراد بحسن اختيار أسماء الأولاد في الشريعة؟ الإفتاء تجيب

تفسير رؤية الإسورة الفضة في المنام وعلاقتها بالانتصار على الأعداء

ما حكم نشر تفاصيل الحياة الخاصة للأشخاص على مواقع التواصل؟ الإفتاء ترد

المزيد
الجريدة الرسمية