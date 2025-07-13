نتيجة الدبلومات الفنية، مؤشرات كليات ومعاهد نظام 3 سنوات

مؤشرات كليات ومعاهد نظام 3 سنوات، اعتمد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية للدور الأول للعام الدراسي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.

ويبحث عدد من طلاب الدبلومات الفنية وأولياء الأمور عن الكليات المتاحة ومؤشرات القبول بالكليات والمعاهد.

تنسيق الدبلومات الفنية التجارية 2024 نظام 3 سنوات

وجاء تنسيق كليات الدبلومات الفنية التجارية 2024 نظام 3 سنوات كالتالي:

كلية تجارة: 97.24%.

كلية السياحة والفنادق تعليم تبادلي: 94.65%.

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية: 93.96%.

كلية الإدارة والسكرتارية:89.31%.

الجامعة العمالية: 87.93%.

تنسيق الدبلومات الفنية صناعي 2024 نظام 3 سنوات

وجاء الحد الأدنى للقبول في الكليات التي تقبل طلاب الدبلومات الفنية الصناعية 2024 نظام 3 سنوات، وفقا لتنسيق 2024 كالتالي:

كلية التربية:98.67%.

معهد عالي للهندسة والتكنولوجيا: 96.86%.

معهد فني صحي: 97.50%.

التكنولوجيا والتعليم الصناعي: 95.50%.

اقتصاد منزلي: 94.36%.

تكنولوجيا الصناعة والطاقة: 86.14%.

كلية آثار: 74.93%.

تنسيق الدبلومات الفنية الزراعية 2024 نظام 3 سنوات

بلغ الحد الأدنى للقبول في تنسيق الدبلومات الفنية الزراعية 2024 نظام 3 سنوات كالتالي:

كلية التربية:92.20%.

كلية الزراعة:92.20%.

كلية تكنولوجيا وتنمية: 92.03%.

كلية سياحة وفنادق تعليم تبادلي: 85.76%.

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة: 70%.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025

ويمكن لطلاب الدبلومات الفنية 2025 في الحصول على النتيجة والاستعلام عنها إلكترونيًا من خلال بوابة نتائج التعليم الفني، من هنا.

كليات تقبل طلاب الدبلوم الصناعي بنظام 3 سنوات

كلية التربية جامعة حلوان.

كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي بجامعات (بني سويف، وحلوان، وسوهاج، وأيضا السويس).

كلية الاقتصاد المنزلي في جامعات المنوفية، والعريش، وحلوان.

كلية الآثار في جامعات القاهرة، وأسوان، ودمياط، ومطروح، والفيوم.

أوضح الدكتور أيمن محمد بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن نتيجة شهادات الدبلومات الفنية لها سمات خاصة، حيث تتعدد مسميات الشهادات بالتعليم الفنى لتصل الى ٢٤ شهادة، وذلك نتيجة تعدد التخصصات صناعي - زراعي - تجاري - فندقي، ووجود نظامين للدراسة ٣ سنوات، 5 سنوات، ووجود أكثر من أسلوب للدراسة نظامية التعليم والتدريب المزدوج إعداد مهني - التكنولوجيا التطبيقية).

وأعلن نائب الوزير أهم سمات النتيجة كالآتي:

- نظام 5 سنوات: حضر ۱۸۹۳۸ طالبا (٤) شهادات بنسبة نجاح ٨٩,٦٦%

- نظام 3 سنوات - عام حضر ٤٩٧٩٥٢ طالبا (٤) شهادات بنسبة نجاح ٦٣,٥٩%

- نظام 3 سنوات - التعليم والتدريب المزدوج حضر ۱۰۱۲۳ طالبا (٤) شهادات بنسبة نجاح ٨٤,٦٧%

- نظام 3 سنوات - برامج مطورة وفق منهجية الجدارات حضر ٢٤٩٣٨٦ طالبا (٤) شهادات بنسبة نجاح ٨٩,٦٣

- تكنولوجيا تطبيقية نظام ٣ سنوات: حضر ٣٢٦١ طالبا (٤) شهادات بنسبة نجاح ٨٠,٦٥%

- تكنولوجيا تطبيقية نظام ٥ سنوات حضر ٥٦ طالبا شهادة واحدة بنسبة نجاح ۹۸,۲۱

- نظام 3 سنوات إعداد مهنى حضر ٥٤٤٣٥ طالبا (۳) شهادات بنسبة نجاح ٣٢,٥١

- بلغ عدد طلاب الدمج الذين حضروا الامتحان - نظام 3 سنوات - ۱۱۳٨٤ طالبا بنسبة نجاح ٨٥,٤٨%

- بلغ عدد طلاب الدمج الذين حضروا الامتحان - نظام ٥ سنوات - ۲ طالب بنسبة نجاح 100%

- بلغت النسبة العامة للنتيجة بكافة النوعيات وأنظمة التقدم للامتحانات الآتي: إجمالي الناجحين ٥٩٥٨٤٨ طالبا / طالبة بنسبة (٧٠,٤٧%)

- إجمالي من لهم حق دخول الدور الثاني ٢٠٤٧٦١ طالبا / طالبة بنسبة (٢٤,٢٢%) إجمالي الراسبين ٤٤٩٢٨ طالب / طالبة بنسبة ( ٥,٣١%)

وقام نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتهنئة أوائل شهادات الدبلومات الفنية للعام ۲۰۲٥ تليفونيا والذين بلغ عددهم ٣٤ طالبا / طالبة (٢٥) طالبة + ٩ (طلاب من ١٤ محافظة تضم محافظات مطروح - البحيرة - سوهاج الغربية - كفر الشيخ - الإسكندرية - القاهرة - القليوبية - الشرقية - الوادي الجديد - الجيزة - أسيوط - المنوفية. السويس.

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