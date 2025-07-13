بموت ألحقوني، استغاثة الشاب الباكي تثير حزن المصريين، والنشطاء: مبتلى بمرض سيدنا أيوب

مرض التهاب غنغريني، "أنا بموت.. أي حد يلحقني والنبي، وقولوا لمغسل الموتى ميجيش جنب الجروح اللي عندي" كلمات مبكية أطلقها شاب مصري يدعى محمد شوقي، يستغيث بأصدقائه وأقاربه وكل المصريين لمساعدته في الدخول للمستشفى وعلاجه من مرضه المؤلم، الذي لم يستطع تحمله.

شاب يستغيث باكيًا لإنقاذه من آلام مرضه النادر

منذ ساعات قليلة، ظهر الشاب محمد شوقي، الذي وصف نفسه في صفحته بالفيس بوك أنه موسيقي ويعيش في القاهرة، كان الشاب يبكي من الألم ويستغيث بكل من يعرفه ولا يعرفه، مؤكدًا أنه لم يعد يتحمل الألم الذي يعاني منه في جسده، قائلًا: "رجلي عفنت وجسمي عفن من القروح، ولا أستطيع النوم من شدة الألم"، لم يكن محمد يريد مالًا، وكل ما يريده أن يدخل المستشفى للعلاج، لكنه لا يملك المال للدخول للمستشفى.



حكاية الشاب محمد شوقي بدأت منذ ساعات، عندما بث الشاب مقطع مؤلم، عبارة عن استغاثة مبكية، ظهر الشاب في بث مباشر وهو يصرخ من شدة الألم، ووجه استغاثة عاجلة لكل من يعرفه أو لكل المصريين لإنقاذه بعد تدهور حالته الصحية بشكل كبير.

قولوا لمغسل الموتى ميجيش جنب الجروح

وقال الشاب بصوت تخنقه الدموع ويملؤه البكاء: "أنا بموت، أي حد يلحقني والنبي، أي حد من أقاربي أو صحابي يلحقني أبوس أيدكم والنبي، مش قادر خلاص أي حد يرحمني، دخلوني مستشفى، مش عايز فلوس، أنا بموت والله مش قادر، مش عارف أنام ولا عارف أكل أو أشرب أو أنام، ألحقوني، أنا رجل عفنت وجسمي عفن، كلمولي أي حد دخلوني مستشفى عالجوني، أنا خلاص جبت أخري، والكلى ضربت، والمسكن مش نافع".

وروى الشاب الموسيقي محمد شوقي معاناته من خلال البث المباشر على صفحته بالفيس بوك، حكى الشاب تفاصيل ألمه الشديد، قائلًا: إنه لم يعد يحتمل الوجع ولا يستطيع النوم من شدة الألم، وتوسل بالتدخل السريع لإنقاذه وإدخاله المستشفى، مضيفًا: "قولوا لمغسل الموتى ميجيش جنب الجروح اللي عندي".

صورة الشاب الباكي محمد شوقي قبل إصابته بالمرض، فيتو



فور انتهاء البث أسرع العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي لنقل الصورة كاملة لألام محمد، حيث لاقى مقطع الفيديو المؤلم تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل، وأطلق الأصدقاء والأقارب والمتابعين نداءات للمسؤولين والجهات المعنية للتحرك الفوري ونقل محمد شوقي لتلقي العلاج.

لم يقتصر الأمر على مقطع فيديو الشاب محمد شوقي المبكي، لكن شقيقته أطلقت نداءً إنسانيًا لإنقاذ حياة شقيقها، الذي يعاني من مرض مناعي نادر وصفته بأنه (التهاب غنغريني)، تسبب له في قرح مؤلمة بجسده وقرحة كبيرة في القدم تمنعه من المشي، إلى جانب إصابته بالقولون التقرحي، واحتياجه العاجل لمتابعة دقيقة لوضع الجهاز الهضمي.

وأوضحت شقيقة الشاب محمد شوقي، في تسجيل صوتي خاص، أن العلاج البيولوجي لم يُحدث أي تحسن في حالته، وأنه يتدهور يومًا بعد يوم، قائلة: "أخويا بيروح مني، محتاجين حد ينجدنا قبل فوات الأوان، مش عايز فلوس.. عايز علاج يوقف الوجع اللي بيعيشه".

أستغاثة الشاب الباكي تثير أحزان المصريين

ظهور الشاب محمد شوقي وهو يصرخ من شدة الألم، أثارت حالة من الحزن الشديد والتعاطف لدى نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة بعد توجيهه استغاثة عاجلة لإنقاذه بعد تدهور حالته الصحية.

وعلق صديقه خالد إسماعيل قائلًا: " على فكرة يا جماعة اللى هيشوف جسم محمد مش هيتخيل مدى بشاعة المنظر، لأنه مش باين فى الفيديو ده، أنا لما بشوف جسم محمد أقسم بالله العظيم بتذكر سيدنا أيوب.. صدقًا محمد مبتلى ابتلاء سيدنا أيوب".

حكاية الشاب محمد شوقي مع مرضه النادر، فيتو



وقالت الصديقة دعاء شلبي: "لو حد يقدر يساعده ياريت ياريت حالة محمد معايا من سنين بس بقيت عاجزة خلاص عن اني أكمل للأسف أو حتى أساعده ان يرتاح فياريت لو تقدروا تساعدوا"

وعلقت البلوجر دنيا علي "ربنا يشفيك يا محمد يا رب ويعفو عنك ويشيل عنك أي مرض وترجع أحسن من الأول بإذن الله ربنا معاك يارب وتكون أحسن يا رب"

أما البلوجر هشام الصباحي فقال: "يا شباب احنا عاوزيين مستشفى للأمراض المناعية والتهاب الغدد العرقية القيحي التهاب غنغريني..."

وعلق رأفت حليم قائلًا: "تكفل أحد رجال الأعمال بعلاج الشاب، بالتعاون مع جمعية شرعية، التي بدورها بادرت بنقله إلى المستشفى وتوفير الرعاية اللازمة له".

أما مهندس حازم "حازم ستور" فنفى ذلك قائلًا: "والله ما حصل وأنا اللي مدخل محمد المستشفي"

وعلقت الناشطة تيسير السيد قائلًا: "رئيس جامعة القاهرة تدخل لتوفير العلاج.. والله يشفي كل مريض"

مرض الإلتهاب الغنغريني نادر وأسبابه غير معروفة

وعن مرض الالتهاب الغنغريني، كشف بحث لفريق مستشفى "مايو كلينك" بالولايات المتحدة الأمريكية أن تقيح الجلد الغنغريني حالة مرضية نادرة تسبب وجود تقرحات كبيرة ومؤلمة على الجلد، ويمكن أن تتطور التقرحات بسرعة. وغالبًا ما تظهر على الساقين".

وأشار البحث الأمريكي للأسباب الدقيقة وراء الإصابة بتقيح الجلد الغنغريني، مؤكدين أنها غير معروفة، ولكن يبدو أنها تنتج عن اضطراب في الجهاز المناعي. ويزداد خطر الإصابة بتقيح الجلد الغنغريني لدى الأشخاص المصابين بحالات مرضية أخرى.

حكاية محمد شوقى مع مرضه النادر، فيتو



وأوضح البحث أن هذه الحالة المرضية تزول عادةً من خلال الامتثال للعلاج. ولكن غالبًا ما تخلِّف التقرحات ندبات ويمكن أن تظهر في مناطق جديدة.

وأكد البحث أن تقيح الجلد الغنغريني يبدأ بظهور نتوء صغيرة على الجلد، وقد تبدو مثل لدغة العنكبوت، ومن الممكن أن تتحول إلى قرحة مفتوحة كبيرة ومؤلمة في خلال أيام.

المرض يظهر لدى الأشخاص المصابين بأمراض المناعة الذاتية

وعادةً ما تظهر القرحة على الساقين، ولكنها قد تصيب أي مكان في الجسم، وفي بعض الأحيان، تظهر حول مواضع الجراحة، إذا كان الشخص مصابًا بقرحة أو أكثر، فقد تنمو وتلتحم في بعضها لتُشكل قرحة واحدة، ولا أحد يعلم السبب الدقيق وراء تقيح الجلد الغنغريني.

وأكد البحث غالبًا ما يظهر لدى الأشخاص المصابين بأمراض المناعة الذاتية، مثل التهاب القولون التقرحي، وداء كرون، والتهاب المفاصل.

الشاب محمد شوقي يبكي من مرضه، فيتو



وتشير بعض الدراسات إلى أنه قد يُتوارث المرض بين العائلات، وقد تسبب الإصابة بشق أو جرح في الجلد في ظهور تقرحات جديدة. هذه الحالة المرضية ليست عَدوى وليست ناقلة لها.

وتتضمن المضاعفات المحتملة لتقيح الجلد الغنغريني الإصابة بالعَدوى، وألمًا لا يمكن تخفيفه، والتندّب، وتغيرات في لون الجلد بعد شفاء الجلد المصاب. ويُسمى هذا التغير في لون الجلد فرط التصبُّغ التالي للالتهاب عندما يصبح لون الجلد داكنًا، ونقص التصبُّغ التالي للالتهاب عندما يفقد الجلد لونه. يتعرض الأشخاص ذوو البشرة البنية أو السوداء بشكل أكبر لخطر تغير لون الجلد على المدى الطويل، بحسب بحث مايو كلينك.



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