مستشفى الهرم ينقذ شابا تعرض لجرح نافذ بالرقبة جراء اختراق "صاروخ" معدني

أعلنت وزارة الصحة عن نجاح فريق طبي بمستشفى الهرم، التابع لأمانة المراكز الطبية في إنقاذ حياة عامل يبلغ من العمر 37 عامًا ،تعرض لجرح نافذ بالرقبة، جراء اختراق "صاروخ" معدني أثناء مزاولته عمله.

إنقاذ حياة شاب ومنع تدهور حالته الصحية

أوضحت وزارة الصحة أنه تم نقل المصاب إلى المستشفى في ظروف ميدانية بالغة التعقيد ،تمثلت في إنزاله من الطابق الحادي عشر داخل عقار سكني تحت أعمال التشطيب، وتم النقل باستخدام معدات نقل طبية خاصة تتطلب دقة شديدة، لتفادي أي تفاقم في الإصابة أو تعريض حياته للخطر، وقد تعامل طاقم الإسعاف باحترافية عالية ويقظة كاملة ساهمت في إنقاذ حياته ومنع تدهور حالته الصحية

وأكدت تم نقل المريض إلى قسم الطوارئ في حالة حرجة، واستقبله أطباء الجراحة وباشروا بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة له في وقت قياسي، ثم تم استدعاء فريق جراحة الأوعية الدموية ونقله لغرفة العمليات لإجراء العملية الجراحية

وأشارت إلى أنه تم إجراء جراحة دقيقة له تم خلالها إزالة الجسم المعدني واستكشاف الأوعية المصابة وإيقاف النزيف، إضافة إلى ترميم العضلات التالفة.

وأكدت أن الفريق الطبي الذي قام بإجراء التدخل الجراحي ضم نخبة من الكفاءات الطبية في المستشفى، كما ساهمت فرق التمريض في مختلف مراحل الإنقاذ، من الطوارئ والعمليات إلى رعاية السكتة الدماغية والقسم الداخلي.

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