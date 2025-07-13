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انتظام سير أعمال اختبارات القدرات للطلاب الثانوية العامة بجامعة بنها

د.ناصر الجيزاوي رئيس
د.ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها،فيتو

أكد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، انتظام سير أعمال اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة، والتي تجري بكليتي علوم الرياضة والفنون التطبيقية بالجامعة، وفقا لقواعد وإجراءات اختبارات القبول الصادرة عن المجلس الأعلى للجامعات، وأن جامعة بنها حريصة على توفير المناخ الملائم وكافة سبل الراحة للطلاب وأولياء أمورهم خلال أداء الاختبارات.

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انتظام سير  أعمال اختبارات القدرات للطلاب الثانوية العامة بجامعة بنها
من ناحية أخري أجرت الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث، جولة تفقدية لمتابعة اختبارات القدرات بكلية علوم الرياضة رافقها خلالها الدكتور أسامه صلاح فؤاد عميد الكلية، والدكتور محمد نبهان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مصطفى طه رئيس كنترول القدرات بالكلية.
وتفقدت نائب رئيس  جامعة بنها لجان الاختبارات بالكلية، واستطلعت آراء الطلاب فى مستوى الاختبارات، متمنية لهم التوفيق فى إجراء اختبارات القدرات التى تؤهلهم للإلتحاق بكلية علوم الرياضة.
يذكر أن التسجيل لاختبارات القدرات قد بدأ يوم السبت الموافق 12 يوليو ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 24 يوليو الجاري.

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الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها نائب رئيس جامعة بنها ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها

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